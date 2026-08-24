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Bayern Munich 2026-27 home kitadidas

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Maillot du Bayern Munich 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Le Bayern dévoile son maillot domicile 2026-2027 avant le choc contre le PSG, avec Kane en tête d’affiche

Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son maillot domicile 2026-2027, avec Harry Kane en tête d’affiche du lancement avant une grande soirée européenne. Conçu par Adidas, ce nouveau maillot s’appuie sur l’identité rouge et blanche emblématique du club tout en y ajoutant une touche plus nette et plus moderne, pensée pour les plus grandes affiches.

Dévoilé quelques jours seulement avant un choc décisif de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, ce maillot est présenté comme un symbole de la « confiance » et de la « culture de la gagne » du Bayern dans sa quête de nouveaux trophées.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir, notamment la date de sortie, le prix et les détails du design.

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    Maillot domicile du Bayern Munich 2026-2027 : date de sortie et prix

    En matière de design, le Bayern reste fermement fidèle à son ADN. Le maillot présente la base rouge classique du club, associée à des détails blancs, rehaussée par de subtiles rayures verticales qui ajoutent de la profondeur sans dominer l’ensemble.

    Une coupe épurée et athlétique renforce sa crédibilité sur le terrain, tandis que l’esthétique générale est propre, moderne et conçue pour offrir des performances au plus haut niveau. Le résultat est une tenue qui équilibre tradition et innovation, un thème récurrent dans les récentes sorties du Bayern, tout en conservant l’identité audacieuse et immédiatement reconnaissable associée au géant de la Bundesliga.

    On retrouve également des touches premium un peu partout, avec des finitions soignées et des détails qui donnent au maillot une allure plus contemporaine, afin qu’il se distingue sous les projecteurs lors des plus grandes soirées européennes.

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    Maillot extérieur 2026-2027 du Bayern Munich, date de sortie et prix

    Le design du nouveau maillot extérieur 2026-2027 du Bayern Munich puise dans la nostalgie, en s’inspirant de certains des maillots extérieurs les plus iconiques du club dans les années 1990 et au début des années 2000. Conçu sur une base blanche éclatante, ce maillot reprend l’identité classique des tenues extérieures du Bayern, en célébrant une époque qui a vu le club s’imposer parmi l’élite européenne.

    L’un des éléments distinctifs du maillot est son col polo, agrémenté de liserés rouges et bleu marine. Cet élément d’inspiration rétro rend hommage aux silhouettes historiques portées lors de certaines des années les plus fastes du Bayern, apportant une sensation de familiarité tout en étant réinterprété pour le football moderne.


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    Troisième maillot du Bayern Munich 2026-2027 : date de sortie et prix

    Présenté dans une base sombre, le troisième maillot du Bayern Munich pour la saison 2026-2027 arbore des détails rouges éclatants et associe un récit inspiré de l’héritage du club à une esthétique contemporaine. Les trois bandes adidas, le logo adidas et l’écusson du FC Bayern sont déclinés dans un rouge vif, offrant un contraste saisissant avec la base sombre. Un col et des poignets saisonniers personnalisés, avec un détail de finition FCBM, complètent l’ensemble et renforcent l’identité distinctive du maillot.

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