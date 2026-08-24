Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son maillot domicile 2026-2027, avec Harry Kane en tête d’affiche du lancement avant une grande soirée européenne. Conçu par Adidas, ce nouveau maillot s’appuie sur l’identité rouge et blanche emblématique du club tout en y ajoutant une touche plus nette et plus moderne, pensée pour les plus grandes affiches.

Dévoilé quelques jours seulement avant un choc décisif de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, ce maillot est présenté comme un symbole de la « confiance » et de la « culture de la gagne » du Bayern dans sa quête de nouveaux trophées.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir, notamment la date de sortie, le prix et les détails du design.