Avec un retour aux inspirations rétro classiques, Umbro a dévoilé une nouvelle gamme de sorties, emmenée par un maillot domicile traditionnel orné d’emblématiques fines rayures verticales, qui rendent hommage à l’histoire d’Ibrox tout en accompagnant le club vers une nouvelle campagne en Scottish Premiership et en Europe.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux kits 2026-2027 des Rangers, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.