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Rangers 2026-27 home kit 1Umbro
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot des Rangers 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et tenues de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots des Rangers pour la saison 2026-2027.

Avec un retour aux inspirations rétro classiques, Umbro a dévoilé une nouvelle gamme de sorties, emmenée par un maillot domicile traditionnel orné d’emblématiques fines rayures verticales, qui rendent hommage à l’histoire d’Ibrox tout en accompagnant le club vers une nouvelle campagne en Scottish Premiership et en Europe.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux kits 2026-2027 des Rangers, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.

  • Rangers 2026-27 home kit Umbro

    Maillot domicile des Rangers 2026-2027 : date de sortie et prix

    Conçu autour d’une base bleu roi traditionnelle, avec de fines rayures verticales blanches courant sur le torse et le bas du dos. Un liseré rouge et blanc orne le col en V moderne et les poignets des manches, le tout associé à un short blanc et à des chaussettes noires classiques avec revers rouges.


  • Rangers 2026-27 away kit Umbro

    Maillot extérieur des Rangers 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur présente une base blanc cassé « whisper white » conçue pour reproduire le célèbre escalier en marbre à l’intérieur de l’Ibrox Stadium. Le col en V bleu roi et les poignets arborent un motif graphique à lignes segmentées unique, directement inspiré du lettrage en mosaïque de l’historique inscription « RANGERS F.C. » sur la tribune principale Bill Struth.


  • Rangers 2026-27 third kitUmbro

    Le troisième maillot des Rangers pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot adopte une approche moderne et pleine d’énergie, avec une base noire sombre dominée par un motif géométrique chaotique et fragmenté en rouge vif sur le torse. Le col en V et les manches restent noirs unis pour équilibrer ce graphisme intense, associés à un short et des chaussettes noirs.


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