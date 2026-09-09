L’ascension de Wrexham dans la hiérarchie de l’EFL ne montre aucun signe de ralentissement, et les propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney veillent à ce que les Red Dragons soient une nouvelle fois à la hauteur sur le plan du style. Aux côtés de l’équipementier Macron, le club gallois a officiellement dévoilé son nouveau look pour la saison 2026-2027, mêlant une esthétique moderne et performante à de profonds clins d’œil à l’héritage industriel local et à l’identité culturelle.
GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir concernant les nouveaux maillots 2026-2027 de Wrexham, notamment où les supporters peuvent les acheter.