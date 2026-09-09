Le nouveau troisième maillot de Wrexham pour la saison 2026-2027 s'inspire de la tribune Kop et, pour la première fois, arbore le symbole secondaire officiel du club, mis en avant dans le design de la nouvelle tribune.

Ce nouveau maillot se tourne vers l'avenir de la célèbre tribune Kop, appelée à devenir l'un des repères architecturaux les plus emblématiques de la ville. Il se présente dans une douce teinte crème et comporte un col polo ainsi que des poignets noirs rehaussés d'une fine bande rouge brique. Il met à l'honneur le rouge distinctif des briques traditionnelles de Ruabon, symbole du patrimoine architectural de Wrexham qui a inspiré la nouvelle tribune Kop, dont la façade réinterprète ce matériau profondément enraciné de manière contemporaine.

Le maillot est sublimé par un graphisme gaufré sur l'ensemble de la surface, avec un motif inspiré de la surface perforée de la nouvelle tribune. Conçu pour créer un jeu saisissant de lumière et de transparence, ce motif en treillis devient l'élément visuel distinctif du maillot.



