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Wrexham 2026-27 home kit 2Macron
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de Wrexham 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

CULTURE
KITS
Wrexham

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Wrexham pour la saison 2026-2027.

L’ascension de Wrexham dans la hiérarchie de l’EFL ne montre aucun signe de ralentissement, et les propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney veillent à ce que les Red Dragons soient une nouvelle fois à la hauteur sur le plan du style. Aux côtés de l’équipementier Macron, le club gallois a officiellement dévoilé son nouveau look pour la saison 2026-2027, mêlant une esthétique moderne et performante à de profonds clins d’œil à l’héritage industriel local et à l’identité culturelle.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir concernant les nouveaux maillots 2026-2027 de Wrexham, notamment où les supporters peuvent les acheter.

  • Wrexham 2026-27 home kit 1Macron

    Maillot domicile de Wrexham 2026-27, date de sortie et prix

    Wrexham et Macron ont dévoilé le nouveau maillot domicile 2026-2027, qui rend hommage à l’ancienne tribune Kop. L’emblématique maillot domicile rouge présente un motif gaufré distinctif inspiré des barrières qui bordaient autrefois la terrasse de l’ancienne tribune Kop. Un panneau de rue indiquant « Racecourse Ground LL11 Wrexham » figure également sur le devant du maillot.

    Les éléments patrimoniaux du nouveau maillot domicile comprennent également six mâts de drapeau au niveau de la nuque, un autre hommage à l’ancienne tribune Kop. À l’intérieur de l’ourlet inférieur, les 266 victimes de la catastrophe de la mine de Gresford en 1934 sont une nouvelle fois commémorées, beaucoup d’entre elles étant des supporters de Wrexham, qui doublaient leurs services pour assister au match de cet après-midi-là au Racecourse Ground, avec une impression ton sur ton de la roue de la mine et du nombre 266.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Le maillot extérieur de Wrexham pour 2026-2027, date de sortie et prix

    Le maillot extérieur gris anthracite foncé de Wrexham pour la saison 2026-2027 présente un col mao et un design défini par un graphisme sublimé associant la base sombre à des lignes rouges, inspiré des carrières d’ardoise du nord du pays de Galles. Reflétant notre héritage industriel et culturel, le design du maillot est complété par une bande en silicone à l’ourlet portant l’inscription « Ein Tir, Ein Hysbryd – Our Ground, Our Spirit ».


  • Wrexham 2026-27 third kitMacron

    Troisième maillot de Wrexham pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau troisième maillot de Wrexham pour la saison 2026-2027 s'inspire de la tribune Kop et, pour la première fois, arbore le symbole secondaire officiel du club, mis en avant dans le design de la nouvelle tribune.

    Ce nouveau maillot se tourne vers l'avenir de la célèbre tribune Kop, appelée à devenir l'un des repères architecturaux les plus emblématiques de la ville. Il se présente dans une douce teinte crème et comporte un col polo ainsi que des poignets noirs rehaussés d'une fine bande rouge brique. Il met à l'honneur le rouge distinctif des briques traditionnelles de Ruabon, symbole du patrimoine architectural de Wrexham qui a inspiré la nouvelle tribune Kop, dont la façade réinterprète ce matériau profondément enraciné de manière contemporaine.

    Le maillot est sublimé par un graphisme gaufré sur l'ensemble de la surface, avec un motif inspiré de la surface perforée de la nouvelle tribune. Conçu pour créer un jeu saisissant de lumière et de transparence, ce motif en treillis devient l'élément visuel distinctif du maillot.


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