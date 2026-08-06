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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de West Ham 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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West Ham
West Ham United Women

Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de West Ham pour la saison 2026-2027.

West Ham United entre dans une toute nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de son prochain cycle de maillots l’un des plus attendus depuis des années. Les maillots domicile et extérieur ont déjà été dévoilés, et les supporters peuvent s’attendre à un début élégant pour cette nouvelle ère.

Si les maquettes graphiques précises et les fuites concernant les motifs du tissu du troisième maillot sont encore jalousement gardées secrètes, un énorme bouleversement dans les partenariats commerciaux du club nous a déjà donné un aperçu définitif de ce à quoi ressembleront logistiquement les nouvelles tuniques.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir concernant les nouveaux maillots 2026-2027 de West Ham, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière le design et où les supporters pourront les acheter.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Maillot domicile de West Ham pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de West Ham présente un design audacieux et original, marqué par le retour des emblématiques manches « Bonds Blue ». Cette nouvelle tenue mêle tradition et style contemporain distinctif de New Balance, dans le cadre de la première collaboration du club avec la grande marque d’équipementier. L’emblématique corps grenat est complété par de subtils chevrons tissés dans le tissu, ainsi que par des motifs grenat et bleu sur le col et les poignets.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Maillot extérieur de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    West Ham remet au goût du jour le maillot extérieur blanc pour la saison 2026-2027, porté lors de certains des moments les plus mémorables de l’histoire de West Ham United, réinventé par New Balance pour la saison à venir. Un maillot extérieur blanc occupe depuis longtemps une place particulière dans l’histoire de West Ham et c’est cette couleur que portaient Billy Bonds et ses coéquipiers lorsque West Ham a soulevé la FA Cup en 1980. 

    Arborant des touches bordeaux et bleues au col et aux poignets, le maillot présente également les marteaux croisés du club seuls sur la poitrine. Avec de subtils motifs inspirés du plafond ornementé de l’emblématique Boleyn Tavern tissés dans le tissu, le design s’ancre dans l’artisanat de l’East End.



  • West Ham 26/27 third kit New Balance

    Troisième maillot de West Ham pour la saison 2026-2027 : date de sortie et prix

    West Ham United a dévoilé son troisième maillot New Balance pour la saison 2026-2027, à la fois audacieux, éclatant et contemporain. Une teinte bleu délavé distinctive prend vie grâce à des graphismes fluides ton sur ton, créant un look saisissant qui reflète toute la vitalité de l’été.​ Inspiré par l’hymne emblématique du club et le cœur créatif de l’Est londonien, ce design unique offre un nouveau look pour la saison à venir.​




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