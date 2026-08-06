West Ham United entre dans une toute nouvelle ère pour la saison 2026-2027, ce qui fait de son prochain cycle de maillots l’un des plus attendus depuis des années. Les maillots domicile et extérieur ont déjà été dévoilés, et les supporters peuvent s’attendre à un début élégant pour cette nouvelle ère.

Si les maquettes graphiques précises et les fuites concernant les motifs du tissu du troisième maillot sont encore jalousement gardées secrètes, un énorme bouleversement dans les partenariats commerciaux du club nous a déjà donné un aperçu définitif de ce à quoi ressembleront logistiquement les nouvelles tuniques.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir concernant les nouveaux maillots 2026-2027 de West Ham, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière le design et où les supporters pourront les acheter.