L’attente est terminée pour les supporters de Tottenham Hotspur : la nouvelle collection de maillots du club pour la saison 2026-2027 a officiellement été dévoilée. La nouvelle gamme de Nike propose un mélange saisissant de tradition et d’un style moderne audacieux dans le nord de Londres, associant un maillot domicile blanc, épuré et classique, inspiré des tenues emblématiques des Spurs du milieu des années 1980, à un design graphique extérieur accrocheur et plein d’énergie, tourné vers l’avenir.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Tottenham Hotspur, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière le design et les points de vente pour les supporters.