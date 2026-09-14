Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Tottenham 26/27 home kit Nike
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de Tottenham Hotspur 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

SHOPPING
KITS
Tottenham
Tottenham Hotspur Women

Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots de Tottenham Hotspur pour la saison 2026-2027.

L’attente est terminée pour les supporters de Tottenham Hotspur : la nouvelle collection de maillots du club pour la saison 2026-2027 a officiellement été dévoilée. La nouvelle gamme de Nike propose un mélange saisissant de tradition et d’un style moderne audacieux dans le nord de Londres, associant un maillot domicile blanc, épuré et classique, inspiré des tenues emblématiques des Spurs du milieu des années 1980, à un design graphique extérieur accrocheur et plein d’énergie, tourné vers l’avenir.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Tottenham Hotspur, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière le design et les points de vente pour les supporters.

  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    Maillot domicile 2026-2027 de Tottenham Hotspur : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de Tottenham Hotspur reprend la base blanche classique du club. Il la sublime toutefois avec de fines rayures diagonales ton sur ton texturées, directement intégrées au tissu, en clin d’œil aux emblématiques designs Hummel du milieu des années 1980. Un bleu marine profond habille les détails du col, les bords des manches, les empiècements latéraux et l’écusson du club brodé.



  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    Maillot extérieur de Tottenham Hotspur 2026-2027 : date de sortie et prix

    En contraste saisissant avec le maillot domicile minimaliste, le maillot extérieur 2026-2027 qui a fuité adopte un look incroyablement vibrant et chaotique. Nike a utilisé une base Obsidian bleu marine foncé pour le torse, mais a entièrement recouvert le panneau avant d’un motif graphique numérique très énergique. Ce motif se compose de lignes diagonales nettes et irrégulières qui brillent dans des tons néon de rose électrique, de violet et d’orange vif, créant un effet lumineux futuriste à grande vitesse.

    Pour préserver la lisibilité sur un fond aussi chargé, l’écusson de Tottenham, le Swoosh de Nike et les logos du sponsor AIA sont tous en blanc uni très net, tandis que le haut du dos du maillot reste en bleu marine uni afin que les noms et les numéros des joueurs soient facilement lisibles.


  • Tottenham 2026-27 third kit Nike

    Troisième maillot de Tottenham Hotspur 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Tottenham Hotspur pour la saison 2026-2027 mise fortement sur une nostalgie rétro, en s’inspirant des iconiques tenues extérieures du club du milieu à la fin des années 1990, avec une base vibrante « Psychic Purple » complétée par des touches plus foncées « New Orchid ».

    Le maillot présente de subtils motifs géométriques ton sur ton, ainsi que d’élégantes fines rayures verticales violet foncé sur le devant et dans le dos, le tout complété par un classique col polo rabattu bordé d’un liseré blanc.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google