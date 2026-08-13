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Renuka Odedra

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Maillot de Newcastle United 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Newcastle United Women

Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Newcastle United pour la saison 2026-2027.

Les maillots adidas de Newcastle United pour la saison 2026-2027 s’annoncent comme certains des designs les plus commentés de ces dernières années. Après les looks patrimoniaux assez sobres de leurs retrouvailles initiales avec adidas, la nouvelle gamme à venir introduit des choix esthétiques audacieux, de profonds hommages architecturaux à Tyneside et le retour très attendu d’éléments emblématiques du club.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots 2026-2027 de Newcastle United, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et les endroits où les supporters pourront les acheter.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Maillot domicile 2026-2027 de Newcastle United, date de sortie et prix

    Le maillot domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 réinvente les rayures classiques du club, en introduisant un motif audacieux et déstructuré ainsi qu’une touche de couleur énergique pour une nouvelle interprétation de la tradition.

    Le design se veut tourné vers l’avenir et progressiste, avec des rayures noires et blanches redéfinies associées à des détails bleus saisissants autour du col rond et des trois bandes d’adidas.  L’iconographie symbolique de la pie du club est imprimée au dos du col du maillot.

    Le maillot est déjà disponible à l’achat, avec la version replica adulte à partir d’environ 80 £ et la version authentique portée par les joueurs à partir de 110 £.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Maillot extérieur 2026-2027 de Newcastle United : date de sortie et prix

    Newcastle United s’apprête à porter une tenue bleu marine à l’extérieur lors de la saison 2026-2027. Le maillot à col en V présente un motif représentant l’iconographie du château du club sur la base « night navy », inspirée par la riche histoire et l’identité de la ville. Cela se reflète aussi dans l’utilisation d’un ancien blason du club inspiré de celui utilisé dans les années 70 et 80, ainsi que d’une pie au niveau du cou. 



  • Newcastle 2026-27 third kitNewcastle United FC

    Troisième maillot de Newcastle United 2026-2027, date de sortie et prix

    Le troisième maillot 2026-2027 de Newcastle United présente un design moderne et minimaliste, articulé autour d’une teinte pastel claire officiellement désignée comme « Fresh Lilac » (ou Powder Plum). Ce maillot épuré abandonne les motifs graphiques chargés et associe à la place sa base violet clair à des accents violet foncé contrastants sur le col en V, les poignets des manches, les trois bandes adidas et un écusson monochrome du club. La tenue est complétée par un short violet foncé, des chaussettes lilas et un emblème emblématique des Magpies imprimé à l’arrière du col.


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