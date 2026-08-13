Le maillot domicile de Newcastle United pour la saison 2026-2027 réinvente les rayures classiques du club, en introduisant un motif audacieux et déstructuré ainsi qu’une touche de couleur énergique pour une nouvelle interprétation de la tradition.

Le design se veut tourné vers l’avenir et progressiste, avec des rayures noires et blanches redéfinies associées à des détails bleus saisissants autour du col rond et des trois bandes d’adidas. L’iconographie symbolique de la pie du club est imprimée au dos du col du maillot.

Le maillot est déjà disponible à l’achat, avec la version replica adulte à partir d’environ 80 £ et la version authentique portée par les joueurs à partir de 110 £.







