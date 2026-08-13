Les maillots adidas de Newcastle United pour la saison 2026-2027 s’annoncent comme certains des designs les plus commentés de ces dernières années. Après les looks patrimoniaux assez sobres de leurs retrouvailles initiales avec adidas, la nouvelle gamme à venir introduit des choix esthétiques audacieux, de profonds hommages architecturaux à Tyneside et le retour très attendu d’éléments emblématiques du club.
GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots 2026-2027 de Newcastle United, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et les endroits où les supporters pourront les acheter.