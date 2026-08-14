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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillot de Manchester United 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et de gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Manchester United pour la saison 2026-2027.

Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, marquant le retour d’un look classique inspiré des tenues emblématiques du club des années 1970.

Le nouveau maillot associe des éléments rétro à une technologie de performance moderne, avec le retour d’un col polo, de détails rayés et de subtils clins d’œil au triomphe de United en Domestic Cup en 1977.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Manchester United, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Maillot domicile de Manchester United 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Manchester United pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé le 14 mai 2026.

    Le maillot domicile 2026-2027 de Manchester United voit adidas renouer avec l’une des esthétiques rétro les plus reconnaissables du club.

    Une base rouge épurée est associée à un col polo classique et à des poignets de manches rayés, créant un look soigné inspiré des maillots de United des années 1970. Le design fait spécifiquement référence à la tenue portée lors du triomphe du club en Domestic Cup en 1977, 2026 marquant le 50e anniversaire de ce succès.

    Les trois bandes et le logo adidas en blanc ressortent nettement sur le fond rouge, tandis que des touches de noir sont subtilement intégrées sur l’ensemble du maillot afin de préserver la palette de couleurs traditionnelle du club.

    L’un des ajouts les plus marquants est la mention « United » placée à l’arrière du col, renforçant l’identité et l’héritage du club.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Maillot extérieur de Manchester United 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026=27 de Manchester United revisite l’une des identités extérieures les plus emblématiques du club avec une approche moderne. Construit sur une base bleu roi audacieuse, le maillot associe des fondations familières à des textures raffinées et à des accents subtils, offrant un design soigné et moderne tout en conservant la clarté et l’assurance longtemps associées à Manchester United loin de ses bases.

    Un élément central du maillot est le graphisme à rayures ton sur ton intégré à l’ensemble du tissu, qui apporte de la profondeur et du mouvement au design tout en faisant référence aux historiques maillots extérieurs bleus du club. Des détails rouges et blancs structurent l’ensemble au niveau du col en V et des poignets, créant un contraste net avec la base bleu foncé tout en restant fidèles à l’identité fondamentale de Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Troisième maillot de Manchester United pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Manchester United pour la saison 2026-2027 présente un design inspiré par la culture jeune, les institutions communautaires et l’esprit créatif qui ont façonné des générations dans le Grand Manchester. Construit sur une base ivoire, ce maillot s’appuie sur la riche identité culturelle de la ville, réunissant des références à son héritage et une conception moderne dans un même design.

    Un motif floral sur mesure habille l’ensemble du maillot, avec des illustrations de roses dessinées à la main directement intégrées au tissu. Inspiré par des œuvres présentes dans les espaces communautaires et les institutions culturelles de tout Manchester, dont le Salford Lads and Girls Club, ce motif apporte une profondeur subtile au maillot tout en créant une identité visuelle distinctive ancrée dans la ville.

    Des détails bordeaux riches apparaissent sur le logo adidas, l’écusson du diable du club, le col et les finitions des manches, en s’inspirant de l’architecture en briques rouges qui caractérise de nombreux bâtiments historiques de Manchester. Des touches vertes contrastantes figurent sur les trois bandes adidas, en référence aux portes vertes emblématiques que l’on trouve dans toute la ville, notamment celles de l’iconique Salford Lads and Girls Club.


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