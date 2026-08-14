Le troisième maillot de Manchester United pour la saison 2026-2027 présente un design inspiré par la culture jeune, les institutions communautaires et l’esprit créatif qui ont façonné des générations dans le Grand Manchester. Construit sur une base ivoire, ce maillot s’appuie sur la riche identité culturelle de la ville, réunissant des références à son héritage et une conception moderne dans un même design.
Un motif floral sur mesure habille l’ensemble du maillot, avec des illustrations de roses dessinées à la main directement intégrées au tissu. Inspiré par des œuvres présentes dans les espaces communautaires et les institutions culturelles de tout Manchester, dont le Salford Lads and Girls Club, ce motif apporte une profondeur subtile au maillot tout en créant une identité visuelle distinctive ancrée dans la ville.
Des détails bordeaux riches apparaissent sur le logo adidas, l’écusson du diable du club, le col et les finitions des manches, en s’inspirant de l’architecture en briques rouges qui caractérise de nombreux bâtiments historiques de Manchester. Des touches vertes contrastantes figurent sur les trois bandes adidas, en référence aux portes vertes emblématiques que l’on trouve dans toute la ville, notamment celles de l’iconique Salford Lads and Girls Club.