Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, marquant le retour d’un look classique inspiré des tenues emblématiques du club des années 1970.

Le nouveau maillot associe des éléments rétro à une technologie de performance moderne, avec le retour d’un col polo, de détails rayés et de subtils clins d’œil au triomphe de United en Domestic Cup en 1977.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Manchester United, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.