Le troisième maillot de Manchester United pour la saison 2026-2027 présente un design inspiré par la culture de la jeunesse, les institutions communautaires et l’esprit créatif qui ont façonné des générations dans l’ensemble du Grand Manchester. Construit sur une base ivoire, le maillot s’appuie sur la riche identité culturelle de la ville, en réunissant des références à son héritage et une conception moderne dans un même design.
Un motif floral exclusif s’étend sur l’ensemble du maillot, avec des illustrations de roses dessinées à la main directement intégrées dans le tissu. Inspiré par des œuvres visibles dans des espaces communautaires et des institutions culturelles à travers Manchester, notamment le Salford Lads and Girls Club, ce motif apporte une profondeur subtile au maillot tout en créant une identité visuelle distinctive ancrée dans la ville.
De riches détails bordeaux apparaissent sur le logo adidas, l’exécution de l’écusson du diable du club, le col et les finitions des manches, en s’inspirant de l’architecture en briques rouges qui caractérise nombre de bâtiments historiques de Manchester. Des touches de vert contrastées figurent sur les trois bandes adidas, en référence aux portes vertes emblématiques que l’on retrouve dans toute la ville, y compris celles de l’iconique Salford Lads and Girls Club.