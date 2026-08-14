Manchester United et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, marquant le retour d’un look classique inspiré des tuniques emblématiques des Red Devils des années 1970.

Le nouveau maillot associe des éléments rétro à une technologie de performance moderne, avec le retour d’un col polo, de détails rayés et de clins d’œil subtils au sacre historique de United en coupe nationale en 1977.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Manchester United, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration derrière le design et les points de vente pour les supporters.