Le thème central qui relie la collection de maillots 2026-2027 de Manchester City est « Not Your Typical City ». PUMA et le club utilisent ce thème de campagne pour remettre en question les designs de maillots traditionnels et statiques, et célébrer une culture d’évolution constante, d’ambition sans relâche et d’une approche différente.
Laissez GOAL vous présenter tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.