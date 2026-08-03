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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de Manchester City 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Le nouveau maillot domicile 2026-2027 de Manchester City dévoilé.

Le thème central qui relie la collection de maillots 2026-2027 de Manchester City est « Not Your Typical City ». PUMA et le club utilisent ce thème de campagne pour remettre en question les designs de maillots traditionnels et statiques, et célébrer une culture d’évolution constante, d’ambition sans relâche et d’une approche différente.

Laissez GOAL vous présenter tout ce que vous devez savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Maillot domicile 2026-2027 de Manchester City : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-27 de Manchester City rompt avec l’approche traditionnelle à ton uni pour arborer un dégradé bleu ciel distinctif. S’estompant en douceur d’une teinte plus foncée au niveau des épaules jusqu’au blanc en bas du maillot, le design est censé représenter une chronologie visuelle des différentes nuances de bleu ciel portées par le club au fil de son histoire.

    Il est joliment encadré par un col blanc net et des bords de manches assortis, puis complété par un écusson monochrome du club en argent métallisé et un marquage du sponsor assorti afin de souligner un thème de progression moderne.

    Le maillot replica est proposé au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Maillot extérieur de Manchester City 2026-2027 : date de sortie et prix

    Audacieux noir et jaune, agrémenté d’un essaim d’abeilles ouvrières, ce maillot s’articule autour de l’un des symboles les plus reconnaissables de la ville : l’abeille de Manchester. L’abeille est présente dans les rues de Manchester bien avant de l’être sur un maillot de football, symbole du travail, de l’unité et de la résilience qui définissent la ville. Le maillot extérieur 2026-2027 la place au premier plan, avec un design qui retranscrit le bruit du parcage visiteurs et l’identité des rues de la ville.


  • Le troisième maillot de Manchester City pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    La fuite du troisième maillot de Manchester City pour 2026-2027 révèle une histoire de fond très singulière : le maillot est en réalité né d’un concours de design destiné aux supporters via l’outil AI Creator de Puma. Après que les supporters ont soumis près de 180 000 designs, Puma a retenu le modèle final parmi 10 finalistes choisis par le vote des fans, en apportant quelques modifications professionnelles à la composition.


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