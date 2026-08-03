Le maillot domicile 2026-27 de Manchester City rompt avec l’approche traditionnelle à ton uni pour arborer un dégradé bleu ciel distinctif. S’estompant en douceur d’une teinte plus foncée au niveau des épaules jusqu’au blanc en bas du maillot, le design est censé représenter une chronologie visuelle des différentes nuances de bleu ciel portées par le club au fil de son histoire.

Il est joliment encadré par un col blanc net et des bords de manches assortis, puis complété par un écusson monochrome du club en argent métallisé et un marquage du sponsor assorti afin de souligner un thème de progression moderne.

Le maillot replica est proposé au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.











