Maillot de Manchester City 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City rompt avec l’approche traditionnelle à ton uni pour adopter un dégradé bleu ciel distinct. S’estompant en douceur d’une teinte plus foncée aux épaules jusqu’au blanc en bas du maillot, le design est censé représenter une chronologie visuelle des différentes nuances de bleu ciel portées par le club tout au long de son histoire.

Il est joliment encadré par un col blanc net et des poignets de manches assortis, et se termine par un écusson du club monochrome en argent métallisé ainsi qu’un marquage du sponsor assorti afin de souligner un thème de progression moderne.

La version replica est proposée au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.











