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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de Manchester City 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Les nouveaux maillots 2026-2027 de Manchester City dévoilés

Le thème central qui relie la collection de maillots 2026-2027 de Manchester City est « Not Your Typical City ». PUMA et le club utilisent ce thème de campagne pour remettre en question les designs de maillots traditionnels et figés, et célébrer une culture d’évolution constante, d’ambition sans relâche et de différence assumée.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City, y compris sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Maillot domicile de Manchester City 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City rompt avec l’approche traditionnelle à ton uni pour adopter un dégradé bleu ciel distinct. S’estompant en douceur d’une teinte plus foncée aux épaules jusqu’au blanc en bas du maillot, le design est censé représenter une chronologie visuelle des différentes nuances de bleu ciel portées par le club tout au long de son histoire.

    Il est joliment encadré par un col blanc net et des poignets de manches assortis, et se termine par un écusson du club monochrome en argent métallisé ainsi qu’un marquage du sponsor assorti afin de souligner un thème de progression moderne.

    La version replica est proposée au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Le maillot extérieur 2026-2027 de Manchester City, date de sortie et prix

    Audacieux en noir et jaune, agrémenté d’un essaim d’abeilles ouvrières, ce maillot s’articule autour de l’un des symboles les plus reconnaissables de la ville : l’abeille de Manchester. L’abeille est présente dans les rues de Manchester bien avant d’apparaître sur un maillot de football, symbole du travail, de l’unité et de la résilience qui définissent la ville. Le maillot extérieur 2026-2027 la met au premier plan, avec un design qui retranscrit le bruit du parcage visiteurs et l’identité des rues de la ville.


  • Manchester City 26-27 third kitPUMA

    Le troisième maillot de Manchester City pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour la première fois dans le football professionnel, les supporters ont eu le pouvoir de concevoir un maillot grâce à l’IA, le design gagnant créé par un fan devant être porté sur le terrain cette saison. Le troisième maillot 2026-2027 a été créé à l’aide de PUMA AI Creator, un outil d’IA générative sur mesure qui transforme des consignes écrites en designs de maillots en quelques secondes.

    Lancé en décembre 2024, AI Creator a mis une influence créative concrète entre les mains des supporters grâce à des consignes et à des outils d’édition intuitifs, sans nécessiter d’expérience en design. Des Cityzens de plus de 200 pays ont proposé leur vision de ce à quoi le troisième maillot devrait ressembler, ce qui a donné lieu à plus de 180 000 maillots uniques.


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