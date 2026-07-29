Maillot de Liverpool 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

Inspiré du maillot domicile classique de Liverpool FC signé adidas de 1989 à 1991, instantanément reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période charnière de l’histoire du club. La base rouge foncé est rehaussée par un graphisme contemporain sur l’ensemble du maillot, faisant directement écho au langage visuel de l’original de la fin des années 80 tout en proposant une exécution plus nette et moderne.

Les détails blancs épurés sur le logo adidas, l’écusson du club et les finitions renforcent l’esthétique classique, tandis que l’imprimé intégral réinventé retranscrit l’énergie et l’attitude de la culture football des années 80.