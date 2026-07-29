Maillot de Liverpool 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Liverpool a officiellement dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-2027, à la suite des retrouvailles du club avec adidas. Le nouveau maillot domicile de Liverpool marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la nouvelle tenue extérieure s'inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré agrémenté de touches rouges et grises.
GOAL fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Liverpool, notamment les dates de sortie, le prix, l'inspiration du design et les points de vente pour les supporters.