Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Traduit par

Maillot de Liverpool 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

SHOPPING
KITS
Liverpool
Liverpool FC Women

Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool pour la saison 2026-2027.

Liverpool a officiellement dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2026-2027, à la suite des retrouvailles du club avec adidas. Le nouveau maillot domicile de Liverpool marque le retour des emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la nouvelle tenue extérieure s'inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré agrémenté de touches rouges et grises.

GOAL fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Liverpool, notamment les dates de sortie, le prix, l'inspiration du design et les points de vente pour les supporters.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Le maillot domicile de Liverpool pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

    Inspiré du maillot domicile classique de Liverpool FC signé adidas de 1989 à 1991, instantanément reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période charnière de l’histoire du club. La base rouge foncé est rehaussée par un graphisme contemporain sur l’ensemble du maillot, faisant directement écho au langage visuel de l’original de la fin des années 80 tout en proposant une exécution plus nette et moderne.

    Les détails blancs épurés sur le logo adidas, l’écusson du club et les finitions renforcent l’esthétique classique, tandis que l’imprimé intégral réinventé retranscrit l’énergie et l’attitude de la culture football des années 80.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Maillot extérieur de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026-2027 de Liverpool a été officiellement dévoilé par adidas, en s’inspirant des emblématiques maillots extérieurs du club du milieu des années 1980.

    Conçu sur une base blanche éclatante, le maillot présente des détails rouges et gris, tandis que le retour du logo Trefoil d’adidas accompagne un écusson Liver bird au style heritage, prolongeant l’esthétique rétro introduite avec le nouveau partenariat avec adidas.

    Un motif technique subtil tissé dans le tissu s’inspire des anciens billets de match d’Anfield, rendant hommage à des générations de supporters de Liverpool.

    Pour le maillot extérieur annoncé par la rumeur, adidas mêle l’attrait streetwear lifestyle à des clins d’œil historiques, en remplaçant notamment son logo de performance standard par le légendaire Trefoil d’adidas. De retour à une base blanche épurée plutôt qu’à une teinte blanc cassé, le maillot est orné de logos bordeaux et rehaussé de finitions rayées rouges, blanches et grises distinctives au niveau du col et des poignets des manches.

  • Troisième maillot de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour compléter la collection, on retrouve le troisième maillot, annoncé comme le design le plus abstrait et moderne des trois. Il présente une base noire unie, contrastée par un motif graphique ondulé bordeaux audacieux qui entoure le torse et les manches. Selon les fuites, ce motif fluide est censé reproduire la vision dynamique des emblématiques drapeaux à damier agités dans le Kop lors des grandes soirées européennes à Anfield.

    Le lancement du troisième maillot est actuellement attendu en août 2026.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google