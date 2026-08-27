Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

Inspiré du classique maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-1991, instantanément reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période marquante de l’histoire du club. La base rouge foncé est sublimée par un graphisme contemporain sur l’ensemble du maillot, qui reprend directement le langage visuel du modèle original de la fin des années 80 tout en lui apportant une exécution plus nette et moderne.

Les détails blancs épurés sur le logo adidas, l’écusson du club et les finitions renforcent l’esthétique classique, tandis que l’imprimé réinventé sur l’ensemble du maillot retranscrit l’énergie et l’attitude de la culture football des années 80.