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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

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Maillot de Liverpool 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Liverpool FC Women

Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux maillots de Liverpool pour la saison 2026-2027.

Liverpool a officiellement dévoilé ses tenues domicile et extérieur 2026-2027 après les retrouvailles du club avec adidas. Le nouveau maillot domicile de Liverpool remet à l’honneur les emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la nouvelle tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré rehaussé de touches rouges et grises.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Liverpool, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Maillot domicile de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile adidas de Liverpool pour la saison 2026-2027 a été officiellement dévoilé le 19 mai 2026.

    Inspiré du classique maillot domicile adidas de Liverpool FC de 1989-1991, instantanément reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion en 1989/90. Ce nouveau design célèbre une période marquante de l’histoire du club. La base rouge foncé est sublimée par un graphisme contemporain sur l’ensemble du maillot, qui reprend directement le langage visuel du modèle original de la fin des années 80 tout en lui apportant une exécution plus nette et moderne.

    Les détails blancs épurés sur le logo adidas, l’écusson du club et les finitions renforcent l’esthétique classique, tandis que l’imprimé réinventé sur l’ensemble du maillot retranscrit l’énergie et l’attitude de la culture football des années 80.

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    Maillot extérieur de Liverpool 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026-2027 de Liverpool a officiellement été dévoilé par adidas, en s’inspirant des emblématiques tuniques extérieures du club du milieu des années 1980.

    Conçu sur une base blanche éclatante, le maillot présente des détails rouges et gris, tandis que le retour du logo adidas Trefoil accompagne un écusson Liver bird au style patrimonial, prolongeant l’esthétique rétro introduite avec le nouveau partenariat avec adidas.

    Un subtil motif intégré au tissu s’inspire des anciens billets de match d’Anfield, rendant hommage à des générations de supporters de Liverpool.

    Pour ce maillot extérieur annoncé par des rumeurs, adidas mêle l’attrait streetwear lifestyle à des clins d’œil historiques, en remplaçant notamment son logo de performance standard par le légendaire adidas Trefoil. De retour sur une base blanche épurée plutôt que sur une nuance blanc cassé, le maillot est orné de logos bordeaux et rehaussé de finitions rayées rouges, blanches et grises distinctives au niveau du col et des poignets des manches.

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    Le troisième maillot de Liverpool pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Liverpool pour la saison 2026-2027 présente un design audacieux inspiré par le riche héritage européen du club et certaines des soirées les plus mémorables de l’histoire d’Anfield. Associant une esthétique noire ultra-élégante à des accents métalliques et à une innovation moderne en matière de performance, ce maillot a été conçu pour célébrer l’atmosphère unique créée par les supporters de Liverpool sous les projecteurs lors des soirées européennes.

    Conçu sur une base noire épurée, le maillot associe des tons noirs profonds à des détails bordeaux riches et à des accents argent mat sur l’ensemble. Cette palette sombre crée un look sophistiqué et contemporain tout en reflétant l’atmosphère des coups d’envoi en soirée sous les projecteurs du stade.

    L’un des éléments marquants du design est son imprimé technique subtil sur l’ensemble du maillot, qui crée de la texture et du mouvement. Inspiré par l’énergie collective et l’impact visuel des supporters de Liverpool lors des rencontres européennes, ce motif graphique rend hommage aux fans dont les chants et la présence ont contribué à définir certaines des plus grandes soirées du club.

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