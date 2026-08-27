Liverpool a officiellement dévoilé ses tenues domicile et extérieur 2026-2027 après les retrouvailles du club avec adidas. Le nouveau maillot domicile de Liverpool remet à l’honneur les emblématiques trois bandes à Anfield, tandis que la nouvelle tenue extérieure s’inspire de maillots marquants du milieu des années 1980, avec un design blanc épuré rehaussé de touches rouges et grises.
GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de Liverpool, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.