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Renuka Odedra

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Maillot de la Juventus 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de la Juventus pour la saison 2026-2027.

La Juventus et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, qui marque le retour des classiques rayures noires et blanches, avec quelques touches inédites.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de la Juventus, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Maillot domicile 2026-2027 de la Juventus, date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de la Juventus marque un retour audacieux à l’élégance sartoriale qui a défini les ères les plus prestigieuses du club. S’éloignant des motifs expérimentaux en « code-barres » de la saison précédente, ce maillot mise sur une application nette et uniforme des iconiques rayures verticales noires et blanches. Le design s’articule autour d’un col polo rétro rabattu d’un blanc éclatant, qui confère au maillot une esthétique taillée et haut de gamme, pensée pour être aussi élégante dans les rues de Turin que sur la pelouse de l’Allianz Stadium.

    La caractéristique principale du maillot de cette année est l’utilisation marquée d’accents dorés métallisés, en remplacement des touches roses du cycle précédent. Ce doré scintillant est appliqué au blason simplifié en « J » de la Juventus, au logo performance d’adidas et au marquage du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


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    Maillot extérieur de la Juventus 2026-2027 : date de sortie et prix

    Avant que le noir et blanc ne devienne synonyme de la Juventus, il y avait le rose. Portée par le club lors de ses premières années, cette couleur reste l’un des chapitres les plus emblématiques de l’histoire de la Juventus. Pour la saison 2026-2027, adidas et la Juventus ont dévoilé un maillot extérieur moderne qui rend hommage aux origines du club avec une base rose pâle et un discret motif zébré conçu dans le tissu. Le maillot présente des touches de noir nettes sur le col et le bord des manches.


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    Troisième maillot de la Juventus 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de la Juventus pour la saison 2026-2027 s’inspire du nom latin du club, iuventus, qui signifie « jeunesse ». Développé autour du thème « Youth Since 1897 », le design propose une interprétation moderne de l’identité de la Juventus. Une base noire est associée à des motifs de flammes ton sur ton et à des détails dorés, tandis que des codes visuels inspirés des années 2000 apportent une touche contemporaine au maillot. Intégré au tissu technique, le motif ajoute de la texture et du mouvement à la silhouette.


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