Maillot de la Juventus 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le maillot domicile 2026-2027 de la Juventus marque un retour audacieux à l’élégance sartoriale qui a défini les ères les plus prestigieuses du club. S’éloignant des motifs expérimentaux en « code-barres » de la saison précédente, ce maillot mise sur une application nette et uniforme des iconiques rayures verticales noires et blanches. Le design s’articule autour d’un col polo rétro rabattu d’un blanc éclatant, qui confère au maillot une esthétique taillée et haut de gamme, pensée pour être aussi élégante dans les rues de Turin que sur la pelouse de l’Allianz Stadium.

La caractéristique principale du maillot de cette année est l’utilisation marquée d’accents dorés métallisés, en remplacement des touches roses du cycle précédent. Ce doré scintillant est appliqué au blason simplifié en « J » de la Juventus, au logo performance d’adidas et au marquage du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.



