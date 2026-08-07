Le maillot domicile de la Juventus pour 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance sartoriale qui a défini les époques les plus prestigieuses du club. En s’éloignant des motifs expérimentaux en « code-barres » de la saison précédente, ce maillot mise sur une application nette et uniforme des emblématiques rayures verticales noires et blanches. Le design s’articule autour d’un col polo rabattu d’inspiration rétro, d’un blanc éclatant, qui confère au maillot une esthétique soignée et haut de gamme, pensée pour être aussi élégante dans les rues de Turin que sur la pelouse de l’Allianz Stadium.

La caractéristique principale de ce maillot cette année réside dans l’utilisation massive d’accents Gold Metallic, qui remplacent les touches de rose du cycle précédent. Cet or scintillant est appliqué à la version simplifiée du blason « J » de la Juventus, au logo performance d’adidas et au marquage du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.



