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Renuka Odedra

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Maillot de la Juventus 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de la Juventus pour la saison 2026-2027.

La Juventus et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, marquant le retour des classiques rayures noires et blanches, avec quelques touches supplémentaires.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 de la Juventus, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les fans peuvent les acheter.

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    Maillot domicile de la Juventus 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile de la Juventus pour 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance sartoriale qui a défini les époques les plus prestigieuses du club. En s’éloignant des motifs expérimentaux en « code-barres » de la saison précédente, ce maillot mise sur une application nette et uniforme des emblématiques rayures verticales noires et blanches. Le design s’articule autour d’un col polo rabattu d’inspiration rétro, d’un blanc éclatant, qui confère au maillot une esthétique soignée et haut de gamme, pensée pour être aussi élégante dans les rues de Turin que sur la pelouse de l’Allianz Stadium.

    La caractéristique principale de ce maillot cette année réside dans l’utilisation massive d’accents Gold Metallic, qui remplacent les touches de rose du cycle précédent. Cet or scintillant est appliqué à la version simplifiée du blason « J » de la Juventus, au logo performance d’adidas et au marquage du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


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    Maillot extérieur de la Juventus 2026-2027 : date de sortie et prix

    Avant que le noir et blanc ne devienne synonyme de la Juventus, il y avait le rose. Portée par le club lors de ses premières années, cette couleur reste l’un des chapitres les plus distinctifs de l’histoire de la Juventus. Pour la saison 2026-2027, adidas et la Juventus ont dévoilé un maillot extérieur moderne qui rend hommage aux origines du club, avec une base rose douce et un subtil motif zébré technique qui traverse le tissu. Le maillot présente des touches noires nettes sur le col, les poignets des manches et les emblématiques trois bandes, rehaussées par un logo adidas d’inspiration rétro et le classique Juventus


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    Troisième maillot de la Juventus 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de la Juventus pour la saison 2026-2027 s’inspire du nom latin du club, iuventus, qui signifie « jeunesse ». Développé autour du thème « Youth Since 1897 », le design reflète une interprétation moderne de l’identité de la Juventus. Une base noire est associée à des motifs de flammes ton sur ton et à des détails dorés, tandis que des codes visuels inspirés des années 2000 apportent une touche contemporaine au maillot. Intégré au tissu technique, le graphisme ajoute de la texture et du mouvement à la silhouette.


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