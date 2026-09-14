Maillot de l’Inter Milan 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le thème central de la collection de maillots 2026-2027 de l’Inter Milan s’articule autour de « Made of Milano », mêlant l’élégance vestimentaire profondément ancrée de la ville à des sous-cultures sportives distinctes et à la nostalgie de l’âge d’or des années 90.

Nike et le club se sont éloignés des motifs abstraits et expérimentaux des dernières années pour ancrer l’identité de cette saison dans le tissu culturel de Milan et dans l’héritage du club.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de l’Inter Milan, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.