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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Maillot de l’Inter Milan 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de l’Inter Milan pour la saison 2026-2027.

Le thème central de la collection de maillots 2026-2027 de l’Inter Milan s’articule autour de « Made of Milano », mêlant l’élégance vestimentaire profondément ancrée de la ville à des sous-cultures sportives distinctes et à la nostalgie de l’âge d’or des années 90.

Nike et le club se sont éloignés des motifs abstraits et expérimentaux des dernières années pour ancrer l’identité de cette saison dans le tissu culturel de Milan et dans l’héritage du club.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur le maillot domicile 2026-2027 de l’Inter Milan, notamment sa date de sortie, son prix, les fuites et les détails de son design.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Maillot domicile de l’Inter Milan 2026-2027, date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-27 de l’Inter Milan se distingue par une combinaison de noir et de bleu Lyon, en hommage au maillot historique de l’Inter de 1998, tandis que les détails en University Gold font référence au jaune du swoosh Nike et de l’écusson du club sur cette tenue iconique.

    Le retour du col apporte une touche de tradition à une silhouette contemporaine, tandis qu’à l’intérieur, l’inscription « Made of Milano » met en avant le lien indéfectible entre l’Inter et la ville. Ce concept se reflète également dans les détails graphiques du maillot, avec des bordures de rayures finies dans un style inspiré de la coupe des ciseaux de tailleur, une référence directe à la tradition milanaise de la confection et de la fabrication.

    La réplique du maillot est proposée au prix de 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible pour 134,99 £.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Maillot extérieur de l’Inter Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    L'Inter Milan adopte une approche inattendue pour son maillot extérieur 2026-2027, en allant chercher son inspiration dans le passe-temps favori des Américains. Créé avec Nike, ce maillot réinterprète les éléments emblématiques du design du baseball, des fines rayures bleues au col contrasté, à travers l'identité propre à l'Inter, pour donner un maillot aussi à l'aise dans le streetwear que sur le terrain. 

    Cette collection marque également une première pour le club dans plus de 100 ans d'histoire. À la place de son écusson traditionnel, l'Inter dévoile un audacieux monogramme « IM », inspiré par les grandes lettres longtemps associées aux uniformes de baseball, offrant à l'un des blasons les plus reconnaissables du football un traitement neuf et tourné vers la mode. 


  • Inter Milan 2026-27 third kitNike

    Troisième maillot de l’Inter Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Pour le troisième maillot, Nike s’appuie sur le passé légendaire du club en s’inspirant de l’ère Ronaldo de 1997-1998. La palette de couleurs s’articule autour du gris Iron Grey, du noir et du jaune Tour Yellow, une combinaison emblématique de la fin des années 90. Le maillot présente une bande horizontale centrale sur le devant, reprenant les cercles gris et noirs du design Umbro original.


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