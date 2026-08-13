Le maillot domicile 2026/27 rétablit les larges rayures rouges et noires, audacieuses, épaisses et immédiatement reconnaissables, sur toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, complétées par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui s’est toujours suffi à lui-même.

Ce ne sont pas de simples rayures ; elles sont la marque distinctive de l’AC Milan. Chaque détail renforce cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters à travers le monde, capables de faire en sorte que le club se sente chez lui sur chaque continent. Dans le haut du dos, un sceau de cire met en valeur l’écusson des Rossoneri : l’essence de l’AC Milan, apposée sur chaque maillot comme sa signature authentique, un héritage intemporel transmis de parent à enfant.

Le maillot replica est vendu au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.



