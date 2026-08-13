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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduit par

Maillot de l’AC Milan 2026-2027 : nouveau domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Milan AC
Serie A

Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux maillots de l'AC Milan pour la saison 2026-2027.

Tout ce qu’il faut savoir sur les maillots 2026-2027 de l’AC Milan, y compris les designs ayant fuité, les coloris et les dates de sortie prévues.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir au sujet des nouveaux maillots 2026-2027 de l’AC Milan, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Maillot domicile de l’AC Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026/27 rétablit les larges rayures rouges et noires, audacieuses, épaisses et immédiatement reconnaissables, sur toute la surface du maillot, à l’avant comme à l’arrière, complétées par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui s’est toujours suffi à lui-même.

    Ce ne sont pas de simples rayures ; elles sont la marque distinctive de l’AC Milan. Chaque détail renforce cette identité. L’inscription « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters à travers le monde, capables de faire en sorte que le club se sente chez lui sur chaque continent. Dans le haut du dos, un sceau de cire met en valeur l’écusson des Rossoneri : l’essence de l’AC Milan, apposée sur chaque maillot comme sa signature authentique, un héritage intemporel transmis de parent à enfant.

    Le maillot replica est vendu au prix de 85 £, tandis que la version authentique est disponible pour 125 £.


    • Publicité
  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Maillot extérieur de l’AC Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026-2027 de l’AC Milan est un classique blanc, la couleur des plus grandes occasions. C’est un état d’esprit qui transforme chaque revers en nouveau point de départ, une idée que les supporters de l’AC Milan ont résumée en une seule phrase : « Dopo Istanbul c’è sempre Atene » (Après Istanbul, il y a toujours Athènes). Imprimés au dos du col, ces quelques mots relient ceux qui ont connu la lumière d’Athènes après l’obscurité d’Istanbul aux nouvelles générations qui perpétuent désormais cet héritage.



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    Troisième maillot de l’AC Milan 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de l’AC Milan 2026-2027 affiche un look épuré et moderne, avec une base noire/gris anthracite profond rehaussée de détails rouge fluorescent saisissants. Conçu autour du concept « Rossoneri sous un nouveau jour », le maillot réinvente la palette de couleurs emblématique du club avec des logos rouge vif alignés au centre, un col rond, des poignets de manches, ainsi qu’un subtil emblème du diable Diavolo sous l’arrière de l’encolure. Sa caractéristique la plus distinctive réside dans ses éléments réactifs aux UV, qui font évoluer dynamiquement l’apparence de certains détails du maillot en fonction des conditions d’éclairage.



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