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Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Maillot de Chelsea 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Le maillot domicile de Chelsea dévoilé avec l’écusson au lion rampant.

Après une énorme campagne de teasing mondiale mettant en scène notamment Justin Rose et Madonna, le très attendu maillot domicile 2026-2027 de Chelsea a officiellement été dévoilé, et Nike a signé un énorme clin d’œil au passé. Articulée autour d’un lion rampant rétro revisité, de couleur jaune doré, l’identité visuelle du club londonien mêle la nostalgie des années 1970 à la technologie Aero-FIT de pointe pour cette nouvelle campagne.

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Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les maillots 2026-2027 de Chelsea, notamment la date de sortie, le prix, les fuites et les détails du design.


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    Maillot domicile de Chelsea 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea est arrivé et, à la suite d’une consultation des supporters, l’écusson du club a été rafraîchi et fièrement tissé dans le tissu sur le devant du maillot. Le tissu Bright Blue présente un col et une encolure boutonnée, avec des touches de Midwest Gold pour le lion cabré et le swoosh Nike.  

    Le lion cabré emblématique figure sur l’écusson de Chelsea depuis l’arrivée de Ted Drake chez Chelsea il y a 75 saisons, et les marques de ses griffes occupent le devant de la scène cette année. Apparaissant sur des murs, des fresques de plage et lors de concerts, une série d’apparitions à travers le monde a fait monter le bruit au-delà des frontières du storytelling traditionnel.

    La version replica est proposée au prix de 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.

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    Maillot extérieur de Chelsea 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026/27 de Chelsea, signé Nike, marque un retour marquant à une base noire unie, le premier maillot extérieur noir du club depuis sa campagne victorieuse en Premier League en 2016/17. Conçu autour du concept « Unleash The Lion », le maillot présente des touches vibrantes de « Midwest Gold », notamment des nervures techniques sur les épaules et un lion de Chelsea utilisé seul à la place de l’écusson complet du club. Un motif de couronne de laurier borde le col rond et les poignets des manches, assurant une continuité visuelle avec le maillot domicile, tandis qu’un short noir assorti et des chaussettes dorées complètent l’ensemble.

    La version replica est proposée au prix de 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.

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    Troisième maillot de Chelsea 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot de Chelsea 2026-2027 est arrivé, avec le blanc comme couleur dominante sur cette nouvelle tunique, qui présente un motif d’ombre géométrique. Des finitions bleues apparaissent au col et aux manches, ainsi que de fines rayures verticales rouges. Son thème rappelle des maillots extérieur et third très populaires des années 1980 et 1990, et cet ultime modèle met en avant un écusson rétro de Chelsea. 

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