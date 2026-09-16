Maillot de Chelsea 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Le maillot domicile 2026-2027 de Chelsea est arrivé et, à la suite d’une consultation des supporters, l’écusson du club a été rafraîchi et fièrement tissé dans le tissu sur le devant du maillot. Le tissu Bright Blue présente un col et une encolure boutonnée, avec des touches de Midwest Gold pour le lion cabré et le swoosh Nike.

Le lion cabré emblématique figure sur l’écusson de Chelsea depuis l’arrivée de Ted Drake chez Chelsea il y a 75 saisons, et les marques de ses griffes occupent le devant de la scène cette année. Apparaissant sur des murs, des fresques de plage et lors de concerts, une série d’apparitions à travers le monde a fait monter le bruit au-delà des frontières du storytelling traditionnel.

La version replica est proposée au prix de 89,99 £, tandis que la version authentique est disponible à 134,99 £.