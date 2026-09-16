Maillot de Chelsea 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

Après une énorme campagne de teasing mondiale mettant en scène notamment Justin Rose et Madonna, le très attendu maillot domicile 2026-2027 de Chelsea a officiellement été dévoilé, et Nike a signé un énorme clin d’œil au passé. Articulée autour d’un lion rampant rétro revisité, de couleur jaune doré, l’identité visuelle du club londonien mêle la nostalgie des années 1970 à la technologie Aero-FIT de pointe pour cette nouvelle campagne.
Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les maillots 2026-2027 de Chelsea, notamment la date de sortie, le prix, les fuites et les détails du design.