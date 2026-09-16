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Maillot d'Aston Villa 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027.

Avec adidas aux commandes de la conception des maillots d’Aston Villa dans une direction audacieuse et inspirée du rétro pour la saison 2026-2027, Aston Villa a de quoi susciter l’enthousiasme à l’approche du prochain exercice.

Des tenues domicile inspirées des archives aux maillots extérieur et third percutants, GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots de Villa, notamment l’inspiration derrière leur design, les dates de sortie attendues, les prix et où acheter les derniers équipements.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Maillot domicile d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-27 rend hommage aux modèles grenat et bleu les plus atypiques du club, apparus à l’origine dans les années 1960. Inspiré des maillots conservés dans les archives des années 1960 aux années 2010, ce nouveau design propose un look épuré et élégant, rompant avec les maillots domicile à manches raglan que Villa a portés à l’époque moderne, généralement agrémentés de détails dorés. 

    Le lancement du maillot s’accompagne d’un court film inspiré par son design, basé sur un format de documentaire emblématique de style Pathé des années 1960, immédiatement reconnaissable à sa voix off traditionnelle, à sa structure rythmée et à son style visuel. Le film capte l’énergie positive qui entoure le club, en se concentrant sur les joueurs qui se préparent en vue de la saison prochaine au centre d’entraînement, avec la participation de joueurs de l’équipe première, de l’entraîneur Unai Emery et de légendes du club, tout en faisant, à juste titre, un clin d’œil aux gloires européennes du passé. 

    Le maillot sera disponible à l’achat à partir du jeudi 28 mai, avec un prix de départ d’environ 80 £ pour la réplique adulte et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Maillot extérieur d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le design du maillot extérieur 2026-2027 d’Aston Villa s’inspire des emblématiques lampadaires à gaz que l’on trouve autour de Villa Park. Cette tenue entièrement noire présente un motif de lampe à gaz, créant un look à la fois subtil et marquant pour les déplacements de l’équipe lors de la prochaine campagne. Le logo trèfle d’adidas Originals et les trois bandes de la marque apparaissent en détails dorés, aux côtés d’un écusson spécial où l’emblème du Lion et l’étoile du sacre du club en Coupe d’Europe en 1982 figurent sans le bouclier traditionnel. 


  • Aston Villa 2026-27 third kit adidas

    Troisième maillot d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le troisième maillot adidas d’Aston Villa pour la saison 2026/27 présente une base douce « Glow Blue », ornée d’un graphisme tourbillonnant ton sur ton et complexe inspiré des célèbres motifs en mosaïque de briques du Holte End de Villa Park. Il est agrémenté de détails classiques bordeaux le long du col rond, des poignets et des trois bandes sur les épaules.

    Le maillot est complété par un logo adidas central, l’écusson moderne de Villa et une illustration bordeaux du Holte End sous l’encolure arrière. Un short bordeaux (claret) avec des finitions bleues et des chaussettes bordeaux assorties complètent la tenue complète.


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