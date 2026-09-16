Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-27 rend hommage aux modèles grenat et bleu les plus atypiques du club, apparus à l’origine dans les années 1960. Inspiré des maillots conservés dans les archives des années 1960 aux années 2010, ce nouveau design propose un look épuré et élégant, rompant avec les maillots domicile à manches raglan que Villa a portés à l’époque moderne, généralement agrémentés de détails dorés.

Le lancement du maillot s’accompagne d’un court film inspiré par son design, basé sur un format de documentaire emblématique de style Pathé des années 1960, immédiatement reconnaissable à sa voix off traditionnelle, à sa structure rythmée et à son style visuel. Le film capte l’énergie positive qui entoure le club, en se concentrant sur les joueurs qui se préparent en vue de la saison prochaine au centre d’entraînement, avec la participation de joueurs de l’équipe première, de l’entraîneur Unai Emery et de légendes du club, tout en faisant, à juste titre, un clin d’œil aux gloires européennes du passé.

Le maillot sera disponible à l’achat à partir du jeudi 28 mai, avec un prix de départ d’environ 80 £ pour la réplique adulte et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.











