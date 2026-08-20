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Maillot d’Aston Villa 2026-2027 : nouveau maillot domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots d’Aston Villa pour la saison 2026-2027.

Les premiers détails des maillots 2026-2027 d’Aston Villa ont commencé à émerger, adidas prenant des directions audacieuses et très rétro pour la prochaine campagne de Villa.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 d’Aston Villa, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et où les supporters peuvent les acheter



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Le maillot domicile d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 rend hommage aux modèles grenat et bleu les plus atypiques du club, apparus dans les années 1960. Inspiré des maillots des archives, des années 1960 aux années 2010, ce nouveau design offre une allure épurée et élégante, marquant une rupture avec les maillots domicile à manches raglan que Villa a portés à l’ère moderne, généralement agrémentés de détails dorés. 

    Le lancement du maillot s’accompagne d’un court-métrage inspiré par son design, conçu sur le format emblématique des documentaires Pathe des années 1960, immédiatement reconnaissable à sa voix off traditionnelle, à sa structure rythmée et à son style. Le film capture l’énergie positive qui entoure le club, en se concentrant sur les joueurs qui se préparent pour la saison prochaine au centre d’entraînement, avec des joueurs de l’équipe première, l’entraîneur Unai Emery et des légendes du club, tout en faisant aussi un clin d’œil approprié aux gloires européennes passées. 

    Le maillot sera disponible à l’achat à partir du jeudi 28 mai, à partir d’environ 80 £ pour la réplique adulte du maillot et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.




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    Maillot extérieur d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le design du maillot extérieur 2026-2027 d’Aston Villa s’inspire des emblématiques lampadaires à gaz que l’on trouve autour de Villa Park. Cette tenue entièrement noire présente un motif de lampe à gaz, créant un look discret mais marquant pour les déplacements de l’équipe lors de la prochaine campagne. Le logo trèfle d’adidas Originals et les trois bandes de la marque apparaissent en doré, aux côtés d’un badge spécial sur lequel l’emblème du Lion et l’étoile du sacre européen du club en 1982 figurent sans l’écusson traditionnel. 


  • Troisième maillot d’Aston Villa 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le contraste sombre/clair entre le maillot extérieur et le troisième maillot d'Aston Villa, observé cette saison, devrait apparemment être maintenu.

    Le troisième maillot devrait avoir une base blanche/très bleu clair avec un motif tourbillonnant intégré, inspiré des grilles de Villa Park. Il a été avancé que le logo adidas Trefoil allait être remplacé par la version « montagne » à trois bandes, qui serait placée de manière singulière au-dessus de l'écusson coloré du club, dans une position centrale.

    Nous nous attendons à un calendrier de sortie du troisième maillot similaire à celui du maillot extérieur, donc fin juillet/début août, et son prix est estimé à partir de 80 £ pour le maillot replica et à partir de 110 £ pour la version authentique.

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