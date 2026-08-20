Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 rend hommage aux modèles grenat et bleu les plus atypiques du club, apparus dans les années 1960. Inspiré des maillots des archives, des années 1960 aux années 2010, ce nouveau design offre une allure épurée et élégante, marquant une rupture avec les maillots domicile à manches raglan que Villa a portés à l’ère moderne, généralement agrémentés de détails dorés.

Le lancement du maillot s’accompagne d’un court-métrage inspiré par son design, conçu sur le format emblématique des documentaires Pathe des années 1960, immédiatement reconnaissable à sa voix off traditionnelle, à sa structure rythmée et à son style. Le film capture l’énergie positive qui entoure le club, en se concentrant sur les joueurs qui se préparent pour la saison prochaine au centre d’entraînement, avec des joueurs de l’équipe première, l’entraîneur Unai Emery et des légendes du club, tout en faisant aussi un clin d’œil approprié aux gloires européennes passées.

Le maillot sera disponible à l’achat à partir du jeudi 28 mai, à partir d’environ 80 £ pour la réplique adulte du maillot et de 110 £ pour la version authentique portée par les joueurs.











