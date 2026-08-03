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Maillot d'Arsenal 2026-2027 : nouveaux maillots domicile, extérieur, third et gardien, dates de sortie, fuites et prix

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Adidas lance le nouveau maillot domicile audacieux d’Arsenal en hommage à deux décennies à l’Emirates

Adidas et Arsenal ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, cette nouvelle tunique rendant hommage à un jalon majeur de l’histoire du club londonien. Le maillot célèbre les 20 ans depuis le déménagement d’Arsenal à l’Emirates Stadium, en associant l’identité traditionnelle du club à des éléments de design inspirés de son antre moderne.

La campagne de lancement place les supporters au centre de cette sortie, en mettant en avant le lien entre les joueurs d’Arsenal et sa base de fans à travers le monde. Le film qui l’accompagne met en scène des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo aux côtés de supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui reviennent sur les souvenirs partagés créés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile adidas d’Arsenal conserve l’iconique look rouge et blanc du club tout en introduisant de subtils nouveaux détails liés à l’architecture et à l’atmosphère du stade. La tenue sera portée tout au long de la saison 2026-2027, alors que l’équipe de Mikel Arteta tentera une nouvelle fois de lutter pour les plus grands titres.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 d’Arsenal, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et les points de vente pour les supporters.

Acheter : maillots d’Arsenal 2026-2027


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    Maillot domicile d’Arsenal 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le nouveau maillot domicile d’Arsenal reste fidèle à l’identité visuelle classique du club, avec un corps rouge intense associé à des manches blanches éclatantes dans une silhouette familière et immédiatement reconnaissable. Adidas a intégré de subtils clins d’œil à l’Emirates Stadium dans l’ensemble du design, notamment des détails rouges texturés sur le maillot et un col rond exclusif inspiré des lignes de toit incurvées du stade.

    La tenue domicile complète est assortie d’un short blanc avec des détails rouges et de chaussettes rouges assorties, pour un look épuré et équilibré sur le terrain. Adidas a également doté le maillot de sa dernière technologie CLIMACOOL+ et de tissus techniques légers, conçus pour améliorer la circulation de l’air, le confort et la respirabilité des joueurs lors des matches à haute intensité.


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    Le maillot extérieur d’Arsenal pour 2026-2027 : date de sortie et prix

    Le maillot extérieur 2026-2027 d’Arsenal réinvente l’un des maillots les plus emblématiques du football, en faisant entrer l’esprit de l’une des époques marquantes du club dans un nouveau chapitre pour les champions de Premier League. Le design reprend l’esprit de l’emblématique motif « Bruised Banana », porté à l’origine entre 1991 et 1993, et s’inscrit dans la foulée du titre de champion de Premier League remporté par Arsenal en 2025-2026. 

    Conçu sur une base bleu marine, le maillot présente un graphisme audacieux et travaillé, inspiré du motif géométrique qui rendait le design original si distinctif. Retravaillé dans une exécution contemporaine, l’imprimé intégral associe des tons bleu marine et jaune, créant une identité visuelle dynamique, typiquement Arsenal. 


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    Troisième maillot d’Arsenal 2026-2027 : date de sortie et prix

    Arsenal State of Mind, c’est l’idée qu’Arsenal est plus qu’un club. C’est un sentiment partagé de possibilités. Un état d’esprit façonné par des générations de joueurs, de supporters et de communautés qui ont toujours cru à une autre manière de faire les choses, à aller plus loin et à créer des souvenirs qui résistent à l’épreuve du temps. Le nouveau troisième maillot reflète cet esprit, alors que le club entre dans une nouvelle ère passionnante en tant que vainqueur de la Premier League et de la Champions Cup, tout en continuant à élever ses standards et à aller de l’avant. 

    S’inspirant d’une couleur étroitement associée à certains des chapitres les plus mémorables d’Arsenal, le design associe l’héritage à une identité moderne affirmée. Une interprétation revisitée du motif éclair emblématique du club est intégrée au tissu, créant une expression contemporaine d’un symbole depuis longtemps tissé dans l’histoire d’Arsenal.


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