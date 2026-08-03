Adidas et Arsenal ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, cette nouvelle tunique rendant hommage à un jalon majeur de l’histoire du club londonien. Le maillot célèbre les 20 ans depuis le déménagement d’Arsenal à l’Emirates Stadium, en associant l’identité traditionnelle du club à des éléments de design inspirés de son antre moderne.

La campagne de lancement place les supporters au centre de cette sortie, en mettant en avant le lien entre les joueurs d’Arsenal et sa base de fans à travers le monde. Le film qui l’accompagne met en scène des stars comme Martin Ødegaard et Alessia Russo aux côtés de supporters du nord de Londres et d’ailleurs, qui reviennent sur les souvenirs partagés créés à l’Emirates Stadium au cours des deux dernières décennies.

Le nouveau maillot domicile adidas d’Arsenal conserve l’iconique look rouge et blanc du club tout en introduisant de subtils nouveaux détails liés à l’architecture et à l’atmosphère du stade. La tenue sera portée tout au long de la saison 2026-2027, alors que l’équipe de Mikel Arteta tentera une nouvelle fois de lutter pour les plus grands titres.

GOAL fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux maillots 2026-2027 d’Arsenal, notamment les dates de sortie, le prix, l’inspiration du design et les points de vente pour les supporters.

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