« Magie noire et autres conneries » : Igor Tudor exige que Tottenham cesse de se poser en « victime » dans la lutte contre la relégation

Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une conférence de presse, à quel point cette semaine avait été « difficile » après la défaite 5-2 des Spurs face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi, Tudor a répondu : « Difficile, c'est certain. Pas seulement à cause du dernier match, mais aussi à cause de la période que nous traversons et du passé. Ce n’est pas une situation facile, ce n’est pas un moment facile et, d’un autre côté, c’est un grand défi de changer les choses. Comme pour tout dans la vie, on peut choisir comment voir la situation. Alors, on peut rester là à pleurer ou on peut se battre. On peut se poser en victime ou on peut se dire qu’on peut changer quelque chose. C’est le message que je veux faire passer et ce que j’ai dit aux joueurs.

Tout le monde parle, tout le monde a son avis, et la vie est toujours telle qu’on la perçoit. Le verre est toujours à moitié vide ou à moitié plein. Ici, rien n’est plein, il y a beaucoup de vide, mais les moments difficiles ne durent pas éternellement. Ça passera, et je crois que les joueurs qui verront cela comme un défi, comme une opportunité, se lèveront avec le courage de changer les choses ; après cette période, ils deviendront de meilleures personnes et de meilleurs joueurs.

« Donc, dans les moments difficiles, c’est toujours ça qui compte, c’est toujours nous qui comptons. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ce qu’est le club, des problèmes, du fait que personne ne peut rien faire, et ça ressemble à un complexe de victime, comme si nous étions des victimes. Ce matin, j’ai dit aux joueurs exactement le contraire. Nous sommes l’équipe et nous sommes le staff. Tout repose sur nous. Toutes ces conneries, tout le reste, ce sont des conneries, et désolé d’utiliser ce mot, mais c’est à nous de jouer. »

On a demandé à Tudor si cette approche fonctionnait, ce à quoi il a répondu : « Vous savez, je fais ce travail tous les jours. Du travail psychologique. C’est important aussi de donner du courage aux coéquipiers. Certains d’entre eux n’y arrivent pas, c’est sûr. À un moment donné, on arrive à les aider. Mon objectif est de voir si je peux aider 18 joueurs sur 20, 15 ? Je ne sais pas combien. Parfois, on ne peut rien faire, mais la plupart du temps, on peut apporter ne serait-ce que de petits changements. Une petite aide, vous savez, c’est possible, mais c’est aussi ce que j’aime toujours dire aux joueurs : ne soyez pas des victimes. Ne pensez pas que ça ne vous concerne pas. Vous savez, ça peut être un problème plus grave que toutes ces histoires sur Tottenham et le club, vous voyez, comme une sorte de magie au sein du club, une mauvaise magie noire et toutes ces conneries-là, vous voyez. C'est donc ça le message que je veux faire passer. »