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« Magie noire et autres conneries » : Igor Tudor exige que Tottenham cesse de se poser en « victime » dans la lutte contre la relégation
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Tottenham en grande difficulté dans la lutte contre la relégation
Tottenham aborde la journée de Premier League de ce week-end avec seulement un point d'avance sur la zone de relégation, et pourrait débuter son match de dimanche à Liverpool en figurant parmi les trois derniers du classement si Nottingham Forest et West Ham United remportaient tous deux leur rencontre.
Pour la troisième saison consécutive, les Spurs sont affaiblis par un nombre considérable de blessures touchant des joueurs clés, et bien que Tudor ait souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais connu de crise comme celle dont il a hérité dans le nord de Londres, il a appelé son effectif à « changer quelque chose » dans sa lutte contre la relégation.
Tudor compte sauver les Spurs grâce à une approche psychologique
Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une conférence de presse, à quel point cette semaine avait été « difficile » après la défaite 5-2 des Spurs face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi, Tudor a répondu : « Difficile, c'est certain. Pas seulement à cause du dernier match, mais aussi à cause de la période que nous traversons et du passé. Ce n’est pas une situation facile, ce n’est pas un moment facile et, d’un autre côté, c’est un grand défi de changer les choses. Comme pour tout dans la vie, on peut choisir comment voir la situation. Alors, on peut rester là à pleurer ou on peut se battre. On peut se poser en victime ou on peut se dire qu’on peut changer quelque chose. C’est le message que je veux faire passer et ce que j’ai dit aux joueurs.
Tout le monde parle, tout le monde a son avis, et la vie est toujours telle qu’on la perçoit. Le verre est toujours à moitié vide ou à moitié plein. Ici, rien n’est plein, il y a beaucoup de vide, mais les moments difficiles ne durent pas éternellement. Ça passera, et je crois que les joueurs qui verront cela comme un défi, comme une opportunité, se lèveront avec le courage de changer les choses ; après cette période, ils deviendront de meilleures personnes et de meilleurs joueurs.
« Donc, dans les moments difficiles, c’est toujours ça qui compte, c’est toujours nous qui comptons. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ce qu’est le club, des problèmes, du fait que personne ne peut rien faire, et ça ressemble à un complexe de victime, comme si nous étions des victimes. Ce matin, j’ai dit aux joueurs exactement le contraire. Nous sommes l’équipe et nous sommes le staff. Tout repose sur nous. Toutes ces conneries, tout le reste, ce sont des conneries, et désolé d’utiliser ce mot, mais c’est à nous de jouer. »
On a demandé à Tudor si cette approche fonctionnait, ce à quoi il a répondu : « Vous savez, je fais ce travail tous les jours. Du travail psychologique. C’est important aussi de donner du courage aux coéquipiers. Certains d’entre eux n’y arrivent pas, c’est sûr. À un moment donné, on arrive à les aider. Mon objectif est de voir si je peux aider 18 joueurs sur 20, 15 ? Je ne sais pas combien. Parfois, on ne peut rien faire, mais la plupart du temps, on peut apporter ne serait-ce que de petits changements. Une petite aide, vous savez, c’est possible, mais c’est aussi ce que j’aime toujours dire aux joueurs : ne soyez pas des victimes. Ne pensez pas que ça ne vous concerne pas. Vous savez, ça peut être un problème plus grave que toutes ces histoires sur Tottenham et le club, vous voyez, comme une sorte de magie au sein du club, une mauvaise magie noire et toutes ces conneries-là, vous voyez. C'est donc ça le message que je veux faire passer. »
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Romero, Palhinha et Bissouma viennent s'ajouter à la liste des blessés
Tudor a également confirmé que les Spurs devront se passer de Cristian Romero et de Joao Palhinha pour le déplacement de dimanche à Anfield. Les deux joueurs ont été remplacés dans les dernières secondes de la défaite de mardi face à l'Atlético après un choc de têtes et font actuellement l'objet d'une surveillance conformément aux protocoles relatifs aux commotions cérébrales. Il a également révélé qu'Yves Bissouma était forfait et que Conor Gallagher avait été victime d'un coup de maladie ces derniers jours.
« Ils [Romero et Palhinha] sont forfait. Micky [van de Ven] est également forfait [pour cause de suspension], Bissouma est forfait pour cause de blessure musculaire. Conor a un peu de fièvre mais sera probablement de la partie. Nous avons donc à nouveau beaucoup de problèmes pour composer le onze de départ. C'est comme ça dans ce club. Ça arrive tout le temps. On commence à construire quelque chose, puis il se passe quelque chose, un carton rouge, ou le dernier match, ou trois ou quatre blessures », a poursuivi Tudor.
« C'est très rare que cela arrive dans ma carrière. Je n'ai jamais vu de telles situations. À chaque match, il manque deux joueurs. Le match suivant, un carton rouge. C'est très rare, très inhabituel, mais nous devons l'accepter. Et essayer de changer ce que l'on peut changer. Pour ces choses-là, on ne peut rien faire. »
Tottenham veut mettre fin à sa malédiction à Anfield
Tottenham n'a plus gagné à Liverpool depuis mai 2011, lorsque Rafael van der Vaart et Luka Modric avaient marqué lors d'une victoire 2-0 de l'équipe d'Harry Redknapp. Redknapp fait l'objet de rumeurs sensationnelles concernant un retour chez les Spurs, et l'entraîneur de 79 ans a lui-même admis qu'il serait disposé à reprendre les rênes d'une équipe, bien qu'il n'ait plus exercé de fonction d'entraîneur professionnel depuis 2017.
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