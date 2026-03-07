Madonna résout le mystère ! La chanteuse emblématique répond à la lettre ouverte du président du Celta Vigo à la recherche d'un maillot célèbre

La recherche s'est accélérée lorsque le président du Celta Vigo, Marian Mourino, a publié une lettre ouverte le 4 mars. Le club a reconnu cette semaine qu'il essayait discrètement depuis des années de retrouver ce maillot emblématique, sans succès, et qu'il avait donc décidé qu'un appel public direct aux fans et à l'artiste elle-même était le seul moyen de trouver un indice sur sa localisation. Avant le match de vendredi soir contre le Real Madrid, avec une interprétation impressionnante d'une de ses chansons.

« Avec le temps, nous avons mieux compris ce que vous représentiez à l'époque : remettre en question les normes établies et tenir tête à ceux qui tentent de vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire », a écrit Mourino. « Dans notre club, nous nous reconnaissons dans cette ligne de pensée. C'est pourquoi nous gardons l'espoir de retrouver le vêtement que vous portiez autrefois.

« L'avez-vous ? Si vous savez où il pourrait se trouver, ou si vous souhaitez vous joindre à nous pour le retrouver, veuillez nous contacter par message privé. »