Getty Images Entertainment
Traduit par
Madonna résout le mystère ! La chanteuse emblématique répond à la lettre ouverte du président du Celta Vigo à la recherche d'un maillot célèbre
La fin d'un mystère footballistique vieux de 30 ans
Cette confirmation officielle met fin à 30 ans de recherche du maillot bleu ciel portant le numéro cinq, devenu un élément incontournable du folklore de Vigo. Pour le club et ses supporters, savoir que cette pièce historique existe toujours en parfait état dans la collection privée du chanteur apporte un sentiment profond de conclusion à une histoire qui a relié les mondes de la culture pop et du football pendant plus d'une génération.
Un appel présidentiel à une icône pop
La recherche s'est accélérée lorsque le président du Celta Vigo, Marian Mourino, a publié une lettre ouverte le 4 mars. Le club a reconnu cette semaine qu'il essayait discrètement depuis des années de retrouver ce maillot emblématique, sans succès, et qu'il avait donc décidé qu'un appel public direct aux fans et à l'artiste elle-même était le seul moyen de trouver un indice sur sa localisation. Avant le match de vendredi soir contre le Real Madrid, avec une interprétation impressionnante d'une de ses chansons.
« Avec le temps, nous avons mieux compris ce que vous représentiez à l'époque : remettre en question les normes établies et tenir tête à ceux qui tentent de vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire », a écrit Mourino. « Dans notre club, nous nous reconnaissons dans cette ligne de pensée. C'est pourquoi nous gardons l'espoir de retrouver le vêtement que vous portiez autrefois.
« L'avez-vous ? Si vous savez où il pourrait se trouver, ou si vous souhaitez vous joindre à nous pour le retrouver, veuillez nous contacter par message privé. »
Madonna résout le mystère
La chanteuse a répondu via les réseaux sociaux, confirmant qu'elle avait conservé le maillot en parfait état. Dans une déclaration qui est rapidement devenue virale, Madonna a déclaré : « Ce maillot est accroché dans mes archives ! Je le porte et je représente votre équipe dans mon cœur ! »
- Getty Images Sport
Hommages et rebondissements sur le terrain
Malgré cette nouvelle réjouissante et l'hommage spécial rendu à l'artiste lors du match de vendredi contre le Real Madrid, les événements sur le terrain ont été moins réjouissants. Le Celta s'est incliné 2-1 face au géant espagnol après un but décisif de Federico Valverde en fin de match. Cependant, la confirmation que leur « fan » le plus célèbre tient toujours le club en haute estime a donné un coup de fouet à la communauté du Celta.
Publicité