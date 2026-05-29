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Madonna dévoile le nouveau maillot de Chelsea ! La reine de la pop danse dans une tenue des Blues encore inédite, dans une vidéo réalisée avec Gymskin, quelques semaines après que le golfeur Justin Rose l’ait arborée sur le PGA Tour
Le maillot de Chelsea, déjà leaké, fait à nouveau parler de lui
Madonna a semble-t-il « confirmé » le design du futur maillot domicile de Chelsea en apparaissant, aux côtés du créateur de contenu britannique Gymskin, dans une vidéo tournée à son domicile londonien. Filmée en train de danser sur un bureau, dans sa demeure londonienne, la chanteuse a permis aux supporters de repérer immédiatement le maillot bleu siglé Nike. Cette apparition relance les spéculations sur la tunique que les Blues porteront à domicile lors de la saison 2026-2027. Le modèle arboré par Madonna correspond en tout point à celui déjà exhibé par le golfeur Justin Rose en début de mois.
Rose a attisé les spéculations en ligne
Rose, supporter notoire de Chelsea, a fait son apparition au championnat PGA à Aronimink en portant ce maillot avant son premier tour, aux côtés de Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick. Le n° 7 mondial a réagi à l’engouement suscité sur les réseaux sociaux en publiant un emoji représentant un t-shirt et un autre représentant des yeux, laissant ainsi entendre que le maillot présenté au public pourrait bien être le prochain maillot domicile des Blues.
Madonna n’a pas encore commenté cette apparition, mais l’implication de la chanteuse a immédiatement attiré l’attention des supporters de football et du public de la culture pop sur Internet.
Chelsea semble prêt à se renouveler pour la saison prochaine
Le maillot fuité marque une rupture nette avec les dernières versions domicile de Chelsea. Il présente un col classique, des finitions jaunes et un écusson club dépourvu du cercle qui l’encadrait depuis 2005. Les deux exemplaires arborés par Madonna et Rose restent aussi vierges de tout logo de sponsor sur la face. Ce rendu épuré coïncide avec les précédentes fuites circulant en ligne. Ce modèle s’inscrit dans le cadre du partenariat de longue date entre Chelsea et Nike, qui a signé en 2016 un contrat de 15 ans avec le club, d’une valeur de 900 millions de livres sterling. Malgré ces multiples apparitions publiques, Chelsea n’a pas encore officiellement dévoilé ce maillot.
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Le coup d’envoi officiel est imminent.
Chelsea devrait dévoiler officiellement son nouveau maillot domicile dans les semaines à venir, alors que l'engouement autour de son design ne cesse de croître. La participation de personnalités de renommée mondiale telles que Madonna et Rose a déjà assuré une grande visibilité à ce maillot avant même son lancement officiel.