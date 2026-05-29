Madonna dévoile le nouveau maillot de Chelsea ! La reine de la pop danse dans une tenue des Blues encore inédite, dans une vidéo réalisée avec Gymskin, quelques semaines après que le golfeur Justin Rose l’ait arborée sur le PGA Tour

Rose, supporter notoire de Chelsea, a fait son apparition au championnat PGA à Aronimink en portant ce maillot avant son premier tour, aux côtés de Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick. Le n° 7 mondial a réagi à l’engouement suscité sur les réseaux sociaux en publiant un emoji représentant un t-shirt et un autre représentant des yeux, laissant ainsi entendre que le maillot présenté au public pourrait bien être le prochain maillot domicile des Blues.

Madonna n’a pas encore commenté cette apparition, mais l’implication de la chanteuse a immédiatement attiré l’attention des supporters de football et du public de la culture pop sur Internet.







