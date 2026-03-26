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« Ma mère pleurait » : Harry Maguire revient sur son retour en sélection anglaise et explique comment le défenseur de Manchester United craignait que sa carrière internationale ne soit terminée
Un retour inattendu au sein du groupe
Le défenseur central chevronné s'est confié sur une période difficile d'exil, n'ayant plus été sélectionné en équipe nationale depuis le match contre la République d'Irlande en septembre 2024. Bien qu'il ait été un pilier de l'équipe depuis ses débuts en 2017, le joueur de 33 ans s'est retrouvé sur la touche pendant la campagne de qualification pour la Coupe du monde menée de main de maître par Thomas Tuchel. L'absence de Maguire sur la scène internationale a coïncidé avec des problèmes physiques et un manque de temps de jeu régulier en club. Cependant, sa persévérance a porté ses fruits puisqu'il a été convoqué en équipe nationale pour les rencontres de mars et avril, ce qui ravive l'optimisme quant à sa participation à la Coupe du monde 2026.
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Des réactions sincères à cette nouvelle
Le joueur de Manchester United a admis que le fait d’avoir été un titulaire indiscutable pendant si longtemps rendait son absence de l’équipe encore plus difficile à accepter. Lorsque l’appel est enfin arrivé, ce fut un moment décisif pour sa famille, en particulier pour sa mère, qui l’a soutenu tout au long des moments les plus éprouvants de sa carrière.
« C'est incroyable. Ça m'a manqué », a déclaré Maguire. « Quand on n'est pas sélectionné, alors qu'on a été titulaire pendant six ou sept ans, c'est dur. J'ai parlé au sélectionneur et il m'a dit que j'étais sélectionné. J'ai téléphoné à ma famille. Ma mère était en vacances et elle pleurait. J'en suis maintenant à un stade de ma carrière où ce n'est plus tant moi qui compte. J’ai 33 ans. Que je joue une minute à la Coupe du monde ou tous les matchs, je ferai tout pour que ce pays réussisse. »
« Je ne pense pas que je serais revenu »
L'ancien joueur de Leicester City a manqué l'Euro 2024 pour cause de blessure et a ensuite suivi de loin l'équipe d'Angleterre, menée par Tuchel, remporter ses huit matches de qualification pour la Coupe du monde sans encaisser le moindre but. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que son aventure en équipe nationale était terminée, le défenseur a admis : « Il y a eu un moment où je l'ai pensé. Probablement à la fin de la saison dernière, quand je n'ai pas été sélectionné pour le stage d'été.
Il y a des moments où l’on a le sentiment qu’on devrait faire partie de l’équipe et cela fait sans doute un peu plus mal. Mais lors des trois derniers stages, je n’étais pas en forme, je ne jouais pas tous les matchs à Manchester United – si je n’avais pas participé à ce stage, je ne pense pas que j’aurais été rappelé. »
- AFP
Maguire est convaincu qu'il restera à Manchester United
En dehors de la scène internationale, l’avenir de Maguire à Manchester United fait toujours l’objet de nombreuses spéculations, son contrat actuel arrivant à échéance en juin. Bien qu’il reste un fidèle serviteur du club, il insiste sur le fait que toute décision de rester doit reposer sur sa contribution sportive plutôt que sur des considérations sentimentales.
Au sujet de sa situation contractuelle, il a déclaré : « Je pense que nous parviendrons à un accord sur ce qui est le mieux pour le club et pour moi-même. Quant à la nature de cet accord, je suis sûr que vous le découvrirez au cours des prochaines semaines. Mais oui, je pense que tout sera réglé assez rapidement, que je reste ou que je parte. J'adore ce club. Mais je ne veux pas rester pour des raisons sentimentales. Je veux avoir le sentiment d'avoir un rôle important à jouer. »