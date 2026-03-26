« Ma mère pleurait » : Harry Maguire revient sur son retour en sélection anglaise et explique comment le défenseur de Manchester United craignait que sa carrière internationale ne soit terminée

Le joueur de Manchester United a admis que le fait d’avoir été un titulaire indiscutable pendant si longtemps rendait son absence de l’équipe encore plus difficile à accepter. Lorsque l’appel est enfin arrivé, ce fut un moment décisif pour sa famille, en particulier pour sa mère, qui l’a soutenu tout au long des moments les plus éprouvants de sa carrière.

« C'est incroyable. Ça m'a manqué », a déclaré Maguire. « Quand on n'est pas sélectionné, alors qu'on a été titulaire pendant six ou sept ans, c'est dur. J'ai parlé au sélectionneur et il m'a dit que j'étais sélectionné. J'ai téléphoné à ma famille. Ma mère était en vacances et elle pleurait. J'en suis maintenant à un stade de ma carrière où ce n'est plus tant moi qui compte. J’ai 33 ans. Que je joue une minute à la Coupe du monde ou tous les matchs, je ferai tout pour que ce pays réussisse. »