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« Ma mère est tombée amoureuse ! » - Kylian Mbappe révèle à quel point il a été proche d’un transfert à Liverpool après une réunion secrète avec Jurgen Klopp
Discussions secrètes dans les airs
Mbappé s’est confié sur à quel point il a été proche de rejoindre Liverpool en 2017. À l’époque, l’attaquant français, alors adolescent, brillait sous les couleurs de Monaco et était très convoité, suscitant un vif intérêt des plus grands clubs européens qui se disputaient sa signature.
Le Merseyside s’est rapidement imposé comme une destination privilégiée pour sa famille au cours des négociations. L’ancien manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a même organisé une réunion très secrète à bord d’un luxueux jet privé de cinq places pour présenter son projet sportif au jeune attaquant.
Malgré tous les efforts du club de Premier League pour boucler cette signature phare, le transfert ne s’est jamais concrétisé. Mbappé a finalement décroché un transfert retentissant au PSG, laissant les dirigeants de Liverpool se demander ce qui aurait pu se passer.
- AFP
L’obsession d’une mère pour Anfield
Le plus fort élan en faveur d’un transfert en Premier League est en réalité venu de la mère de Mbappe. Elle s’est rendue dans le Merseyside pour les premières étapes cruciales des négociations, découvrant la ville et assistant seule à des matches pour s’imprégner de la célèbre atmosphère d’Anfield.
« Elle est allée au stade, elle a rencontré les gens », s’est souvenu Mbappe, cité par The Athletic. « Elle disait : “C’est un club merveilleux, tout le monde est si gentil, c’est un club familial, un grand club.” Elle est allée à Anfield et en est tombée amoureuse.
« On parlait tout le temps. “Qu’en penses-tu, maman ?” Elle me disait : “Pour moi, tu dois aller à Liverpool.” J’ai dit : “OK, OK, OK !”, parce que Jurgen Klopp était un entraîneur incroyable. Je l’ai rencontré et j’ai eu une merveilleuse relation avec lui. J’avais beaucoup de respect pour lui.”
L’argument du jet privé de Klopp
Klopp lui-même avait déjà décrit les moyens élaborés et coûteux déployés par Liverpool lors de ces négociations secrètes. Mbappe se souvenait avec tendresse de cette étrange tentative de séduction en plein vol.
« Je me souviens que nous étions dans l’avion et que nous tournions encore et encore dans les airs pendant qu’il expliquait son projet », a reconnu Mbappe. « Je lui ai dit : “Vous n’avez pas besoin de me convaincre. Vous êtes Jurgen Klopp, c’est Liverpool, un grand club, donc bien sûr, si je suis ici, c’est que j’y porte un certain intérêt. Mais j’ai d’autres choses, d’autres projets, qui sont aussi bons”.
« Je lui ai dit : “Quelle que soit la décision que je prendrai, ce sera une bonne décision parce que nous parlons de certains des plus grands clubs du monde.” C’est une histoire drôle. Mais au final, j’ai pris la décision d’aller au PSG parce que pour moi, né et grandi à Paris, il n’y avait pas de plus grande sensation que de montrer que je pouvais être une star dans ma ville natale. »
- (C)Getty Images
De Paris à la gloire madrilène
Après avoir repoussé les avances de Liverpool, Mbappe a d’abord rejoint le PSG sous la forme d’un prêt. Le transfert a ensuite été rendu permanent pour la somme vertigineuse de 180 millions d’euros, ouvrant la voie à une période de domination garnie de trophées dans la capitale française.
L’attaquant dynamique a également renforcé son héritage sur la scène internationale, en remportant notamment la Coupe du monde à l’adolescence en 2018. Il a continué à briller pour son pays lors de l’édition 2026, dépassant Miroslav Klose et Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du tournoi, avant que la France ne soit éliminée par l’Espagne, future championne, au stade des demi-finales.
Désormais plus âgé et établi comme une icône mondiale, Mbappe a finalement quitté son pays natal pour entamer un nouveau chapitre. Il a bouclé son transfert tant attendu au Real Madrid en 2024.
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