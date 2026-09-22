Mbappé s’est confié sur à quel point il a été proche de rejoindre Liverpool en 2017. À l’époque, l’attaquant français, alors adolescent, brillait sous les couleurs de Monaco et était très convoité, suscitant un vif intérêt des plus grands clubs européens qui se disputaient sa signature.

Le Merseyside s’est rapidement imposé comme une destination privilégiée pour sa famille au cours des négociations. L’ancien manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a même organisé une réunion très secrète à bord d’un luxueux jet privé de cinq places pour présenter son projet sportif au jeune attaquant.

Malgré tous les efforts du club de Premier League pour boucler cette signature phare, le transfert ne s’est jamais concrétisé. Mbappé a finalement décroché un transfert retentissant au PSG, laissant les dirigeants de Liverpool se demander ce qui aurait pu se passer.