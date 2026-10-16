Selon The Sun, Antony a vécu un événement profondément traumatisant mercredi soir. Alors que l’ailier délivrait une passe décisive à Cucho Hernandez pour aider le Betis à renverser Porto et à s’imposer 3-2 à La Cartuja, des malfaiteurs s’introduisaient dans sa maison.

Le joueur de 26 ans, recruté définitivement par le Betis après un premier prêt en provenance de Manchester United, a exprimé son désarroi sur Instagram. Il a confirmé que des biens matériels avaient été volés, mais que sa principale préoccupation restait l’impact psychologique durable de cette intrusion traumatisante sur ses proches, encore sous le choc.