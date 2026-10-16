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« Ma maison a été cambriolée » : Antony, ancien ailier de Manchester United, révèle une effraction survenue pendant une victoire du Betis Séville en Ligue des champions
Le domicile d’Antony perquisitionné pendant un match
Selon The Sun, Antony a vécu un événement profondément traumatisant mercredi soir. Alors que l’ailier délivrait une passe décisive à Cucho Hernandez pour aider le Betis à renverser Porto et à s’imposer 3-2 à La Cartuja, des malfaiteurs s’introduisaient dans sa maison.
Le joueur de 26 ans, recruté définitivement par le Betis après un premier prêt en provenance de Manchester United, a exprimé son désarroi sur Instagram. Il a confirmé que des biens matériels avaient été volés, mais que sa principale préoccupation restait l’impact psychologique durable de cette intrusion traumatisante sur ses proches, encore sous le choc.
- AFP
Une déclaration émouvante de l’ailier
Antony a publié un long message sincère dans lequel il décrit la douleur provoquée par cet incident. « Aujourd’hui, je veux parler de quelque chose qui m’a rendu très triste et en colère », a-t-il écrit dans sa story Instagram.
« Ce qui aurait dû être une belle soirée s’est terminé dans la colère et la frustration. Ma maison a été cambriolée. Il est difficile de décrire ce que l’on ressent quand quelqu’un s’introduit chez soi. Tout ce pour quoi nous avons travaillé si dur et mis tout notre cœur à obtenir nous a été pris par quelqu’un qui n’a aucune idée des épreuves que nous avons traversées pour y parvenir. »
La sécurité de la famille reste la priorité.
L’international brésilien a souligné que sa véritable richesse réside dans sa famille, et non dans les biens volés. Antony a ajouté : « Le plus révoltant, ce n’est pas seulement la perte de nos biens, mais aussi celle du sentiment de sécurité dans un endroit où nous devrions nous sentir le plus protégés, et de voir l’inquiétude dans les yeux de ma famille. Mais après tout cela, une chose me paraît encore plus certaine : dans ce monde, aucun bien n’est plus précieux que la vie et la sécurité de ma famille. [...] Ce que nous avons perdu, nous pouvons le regagner. Nous ne cesserons pas de faire des efforts. »
- Getty Images Sport
Quel avenir pour Antony et le Betis ?
Antony va désormais se consacrer à sa famille pour l’aider à traverser cette épreuve éprouvante, tandis que la police enquête sur le cambriolage. Le Betis doit disputer un match important de championnat ce week-end, mais on ignore encore si l’ailier bénéficiera d’un congé pour raisons familiales afin de rester auprès de ses proches ou s’il retrouvera immédiatement l’équipe première.
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