Lyon a obtenu une maigre consolation financière après son élimination de la Ligue des champions. Le club français a vu ses rêves européens s’envoler lors des barrages, à l’issue d’une double confrontation tendue face à Fenerbahce.

Malgré sa victoire face au Sparta Prague lors des tours préliminaires, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas réussi à atteindre la phase de ligue de la compétition. Elle se tourne désormais vers la Ligue Europa, où elle a récemment battu Anderlecht 2–1.