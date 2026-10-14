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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Lyon touche plusieurs millions d’euros de l’UEFA malgré une élimination douloureuse en Ligue des champions

Lyon
Ligue des Champions

L’Olympique Lyon a reçu un coup de pouce financier bienvenu de la part de l’UEFA malgré son élimination en barrages de la Ligue des champions. Le club français a manqué la lucrative phase de groupes, mais a tout de même empoché une prime de consolation de plusieurs millions d’euros après sa défaite face à Fenerbahce.

  • Désillusion pour Lyon en Ligue des champions

    Lyon a obtenu une maigre consolation financière après son élimination de la Ligue des champions. Le club français a vu ses rêves européens s’envoler lors des barrages, à l’issue d’une double confrontation tendue face à Fenerbahce.

    Malgré sa victoire face au Sparta Prague lors des tours préliminaires, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas réussi à atteindre la phase de ligue de la compétition. Elle se tourne désormais vers la Ligue Europa, où elle a récemment battu Anderlecht 2–1.

  • FBL-EUR-C1-QUALIFYING-LYON-FENERBAHCEAFP

    L’UEFA accorde un lot de consolation financier

    Manquer la plus prestigieuse compétition européenne de clubs constitue une grande déception sportive, mais cette élimination n’a pas laissé le club les mains vides. L’UEFA verse des paiements de solidarité structurels à toutes les équipes qui échouent lors des dernières étapes des qualifications.

    Selon Sportune, l’instance dirigeante du football européen a officiellement effectué un versement le 17 septembre pour compenser l’élimination en barrages.

  • Le détail des sommes versées par l’UEFA

    Le modèle officiel de répartition financière de l’UEFA garantit une somme fixe de 4,29 millions d’euros à toute équipe éliminée lors du dernier tour des barrages. Toutefois, d’autres informations suggèrent que le montant total perçu par Lyon pourrait en réalité atteindre environ 4,6 millions d’euros.

    Cette somme ne représente qu’une infime partie des revenus considérables que peut rapporter la compétition principale. Les clubs qui se qualifient pour la phase de la Ligue des champions voient immédiatement leurs recettes augmenter nettement.

    Les équipes participantes touchent une prime de participation garantie de 18,62 millions d’euros, avant même la prise en compte des primes liées aux résultats et des revenus commerciaux.

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  • FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONAFP

    Équilibrer les comptes en France

    Cet apport de liquidités indispensable arrive à un moment crucial pour la direction de Lyon. Le club reste soumis à une surveillance financière stricte de la DNCG, le gendarme financier du football français, et doit gérer avec soin ses coûts de fonctionnement au cours des prochains mois.

    La direction du club a récemment été contrainte de fonctionner avec un budget serré. Elle s’est largement appuyée sur les ventes de joueurs pour équilibrer les comptes et satisfaire aux exigences réglementaires du football français.

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