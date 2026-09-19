Le très attendu match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes a été gâché par d’importants débordements dans les tribunes juste avant la pause. Alors que l’action sur le terrain avait d’abord captivé le public local, l’atmosphère est devenue toxique en raison du déploiement d’une banderole controversée dans les tribunes. Selon certaines informations, le message visait le grand rival de Lyon, Saint-Etienne, provoquant une réaction immédiate des autorités du stade et des officiels du match, qui ont rapidement surveillé l’évolution de la situation.

Alors que la tension montait, le speaker du stade a été contraint d’intervenir, diffusant un avertissement officiel sur les écrans géants afin de décourager ce comportement persistant. Cependant, le message a semblé avoir peu d’effet sur les sections frustrées du public, les chants insultants continuant de retentir dans toute l’enceinte.