AFP
Traduit par
Lyon-Rennes interrompu alors que le capitaine Corentin Tolisso confronte des supporters au sujet d’une banderole offensante
Le chaos éclate au Groupama Stadium
Le très attendu match de Ligue 1 entre Lyon et Rennes a été gâché par d’importants débordements dans les tribunes juste avant la pause. Alors que l’action sur le terrain avait d’abord captivé le public local, l’atmosphère est devenue toxique en raison du déploiement d’une banderole controversée dans les tribunes. Selon certaines informations, le message visait le grand rival de Lyon, Saint-Etienne, provoquant une réaction immédiate des autorités du stade et des officiels du match, qui ont rapidement surveillé l’évolution de la situation.
Alors que la tension montait, le speaker du stade a été contraint d’intervenir, diffusant un avertissement officiel sur les écrans géants afin de décourager ce comportement persistant. Cependant, le message a semblé avoir peu d’effet sur les sections frustrées du public, les chants insultants continuant de retentir dans toute l’enceinte.
- AFP
Tolisso prend les choses en main
Dans une rare démonstration de leadership sous pression, le capitaine de Lyon Corentin Tolisso a décidé d’agir directement pour résoudre l’impasse. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich s’est dirigé vers le Virage Nord du stade afin d’engager une discussion en face à face avec les principaux groupes de supporters.
Malgré les meilleurs efforts du capitaine pour jouer les médiateurs, les officiels ont décidé qu’une période d’apaisement était nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation. Le délégué du match a finalement demandé aux deux équipes de quitter le terrain et de se diriger vers les vestiaires.
Le doublé de Nuamah éclipsé par les événements
L’interruption a été particulièrement frustrante pour l’équipe à domicile, au vu de sa prestation clinique durant les 45 premières minutes. Ernest Nuamah avait placé les Gones en position idéale, inscrivant un superbe doublé pour offrir à l’équipe de Paulo Fonseca une avance de 2-0.
Rennes, quatrième de Ligue 1 avec 10 points, soit deux de plus que le cinquième, Lyon, était mené de deux buts lorsque le drame s’est produit. Un choc crucial entre rivaux pour la qualification européenne a immédiatement été relégué au second plan par les préoccupations de sécurité qui ont interrompu la première période.
- AFP
La reprise voit Lyon pousser pour la deuxième place
Après un retard de 15 minutes, le jeu a finalement repris, et Lyon n’a pas tardé à réaffirmer sa domination. Zachary Athekame a marqué à la 48e minute avant que le capitaine Corentin Tolisso n’inscrive un quatrième but à la 76e minute pour conclure une prestation de grande qualité, plaçant Les Gones aux portes d’une victoire retentissante qui les porterait à 11 points, les faisant remonter à la deuxième place, à seulement deux points du leader du championnat, Monaco.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles