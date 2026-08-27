Paulo Fonseca est très en colère après la défaite de Lyon contre Fenerbahçe lors du match retour du barrage d’accession à la phase de ligue de la Ligue des champions. L’entraîneur de l’OL a répondu ainsi à un journaliste, qui l’a attaqué sur sa gestion des changements : « C’est toujours la même question, j’y suis habitué. Après le match, c’est facile de parler, de parler des remplacements, c’est toujours la même chose. Peut-être que la raison, c’est que je suis un entraîneur de m... C’est ça, l’explication ».
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Lyon, Paulo Fonseca : « La gestion des changements ? C’est facile d’en parler après les matches. La raison, c’est que je suis peut-être un entraîneur de m... »
Obligés de vendre
Puis, sur le match : « Il a manqué d’agressivité, surtout sur les côtés. Fenerbahçe est une très bonne équipe. La qualification était très importante pour nous afin de poursuivre la saison avec ce groupe, après cette défaite, nous sommes obligés de vendre des joueurs. C’est la réalité des faits. »
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