Paulo Fonseca est très en colère après la défaite de Lyon contre Fenerbahçe lors du match retour du barrage d’accession à la phase de ligue de la Ligue des champions. L’entraîneur de l’OL a répondu ainsi à un journaliste, qui l’a attaqué sur sa gestion des changements : « C’est toujours la même question, j’y suis habitué. Après le match, c’est facile de parler, de parler des remplacements, c’est toujours la même chose. Peut-être que la raison, c’est que je suis un entraîneur de m... C’est ça, l’explication ».