Il se passe absolument tout en fin de Lyon-Fenerbahçe, match retour des barrages de Ligue des champions qui a vu le triomphe des Turcs, qualifiés pour la phase de ligue. Grande amertume pour les Français à domicile qui, dans les derniers instants, s’en sont surtout pris au milieu des Jaunes et Bleus, ancien de la Lazio, Matteo Guendouzi. Le Français, en effet, en tant qu’ancien de Marseille et idole de l’OM, s’est moqué de ses rivaux et a déclenché une bagarre au coup de sifflet final.
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Lyon-Fenerbahçe, Guendouzi provoque et déclenche une bagarre : le geste, la référence à Marseille et le doigt d’honneur. Il se passe de tout
Instants de tension à la fin de Lyon-Fener. Alors que les Turcs fêtaient leur qualification, Guendouzi a voulu provoquer ses rivaux en faisant – entre autres choses – le signe de Jul (un rappeur de Marseille). Ce geste a déclenché la réaction des supporters de l’OL et des joueurs, qui ont tenté de se faire justice eux-mêmes. Une bagarre a éclaté sur le terrain, les joueurs étant séparés par les staffs techniques. Filmé par les caméras, l’ancien de la Lazio a ensuite crié « Allez l’OM », soit « Forza Marsiglia ».
Mais tout commence dès l’avant-match. Sifflé dès l’échauffement et pendant toute la rencontre au Groupama Stadium, Guendouzi s’est adressé au virage des supporters de l’OL et leur a montré plusieurs fois le doigt d’honneur. L’ancien de la Lazio pourrait même être suspendupour ce geste.
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