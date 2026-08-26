Lyon-Fenerbahçe, Guendouzi provoque et déclenche une bagarre : le geste, la référence à Marseille et le doigt d’honneur. Il se passe de tout

Instants de tension à la fin de Lyon-Fener. Alors que les Turcs fêtaient leur qualification, Guendouzi a voulu provoquer ses rivaux en faisant – entre autres choses – le signe de Jul (un rappeur de Marseille). Ce geste a déclenché la réaction des supporters de l’OL et des joueurs, qui ont tenté de se faire justice eux-mêmes. Une bagarre a éclaté sur le terrain, les joueurs étant séparés par les staffs techniques. Filmé par les caméras, l’ancien de la Lazio a ensuite crié « Allez l’OM », soit « Forza Marsiglia ».





Mais tout commence dès l’avant-match. Sifflé dès l’échauffement et pendant toute la rencontre au Groupama Stadium, Guendouzi s’est adressé au virage des supporters de l’OL et leur a montré plusieurs fois le doigt d’honneur. L’ancien de la Lazio pourrait même être suspendupour ce geste.