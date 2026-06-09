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Lyon et John Textor à nouveau en conflit : le club français porte plainte contre l'investisseur américain
Une plainte officielle a été déposée.
Selon RMC Sport, l’OL et sa maison mère, Eagle Football Group, ont publié lundi un communiqué confirmant le dépôt d’une plainte officielle auprès de la justice française. Bien que formellement dirigée contre « X », cette procédure vise clairement Jean-Michel Aulas et sa gestion du club entre mai 2023 et juin 2025. Le club français précise qu’il « vise formellement des faits susceptibles de constituer des délits de détournement de fonds, de détournement de fonds aggravé et de complicité dans ces deux délits ». Bien que l’homme d’affaires américain ait tenté un retour en force début 2026, la direction actuelle est désormais passée à l’offensive pour faire la lumière sur l’étendue réelle des dégâts laissés derrière lui.
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Constatations préjudiciables issues de l’audit interne
Cette action en justice fait suite à un audit interne indépendant, commandé par le conseil d’administration en décembre dernier et dont le rapport final a été remis par des avocats externes début juin. D’après les documents examinés lundi par les administrateurs, les enquêteurs ont mis au jour une « désorganisation délibérée des activités du club » ainsi qu’une « opacité systématique dans la gestion financière ».
Le communiqué officiel évoque des « flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros » réalisés sans justification économique, alors que le club souffrait de graves problèmes de trésorerie et de retards dans le paiement des cotisations sociales. Ces conclusions accablantes dessinent une gestion financière chaotique durant le mandat controversé de la précédente administration.
Transferts douteux
Au cœur de ces activités suspectes se trouvent des transferts déroutants entre les clubs du groupe Eagle, notamment en ce qui concerne le club brésilien de Botafogo. Par exemple, Lyon a déboursé plus de 40 millions d’euros pour recruter Igor Jesus, alors que le joueur n’a jamais mis les pieds en France avant de rejoindre finalement Nottingham Forest.
De même, le transfert de Luiz Henrique au Zenit Saint-Pétersbourg a mystérieusement généré un chèque conséquent pour le club français, alors qu’il n’a jamais joué pour celui-ci. Eagle Football Group a prévenu qu’il poursuivait ses investigations et, le cas échéant, déposerait de nouvelles plaintes auprès du procureur de Lyon pour détournement de fonds.
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Quelle sera la prochaine étape pour le club ?
Désormais, les dirigeants actuels, Michele Kang et Michael Gerlinger, doivent relever un défi de taille : assainir les finances du club, fortement dégradées, et limiter les dégâts de l’ère précédente. Tandis qu’ils engagent des réformes économiques strictes et qu’ils attendent l’issue de la procédure judiciaire, ce vaste travail de restructuration pourrait constituer l’étape préalable à une éventuelle vente du club à moyen terme.