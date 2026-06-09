Lyon et John Textor à nouveau en conflit : le club français porte plainte contre l'investisseur américain

Cette action en justice fait suite à un audit interne indépendant, commandé par le conseil d’administration en décembre dernier et dont le rapport final a été remis par des avocats externes début juin. D’après les documents examinés lundi par les administrateurs, les enquêteurs ont mis au jour une « désorganisation délibérée des activités du club » ainsi qu’une « opacité systématique dans la gestion financière ».

Le communiqué officiel évoque des « flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros » réalisés sans justification économique, alors que le club souffrait de graves problèmes de trésorerie et de retards dans le paiement des cotisations sociales. Ces conclusions accablantes dessinent une gestion financière chaotique durant le mandat controversé de la précédente administration.