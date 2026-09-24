Il y a une équipe en France qui surprend tout le monde. C’est l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca, deuxième de Ligue 1 derrière Monaco, devant Marseille, Lens et le Paris Saint-Germain. Il est vrai qu’à l’OM, en raison de problèmes économiques, les choses ne vont pas dans le bon sens et l’équipe n’est pas armée pour lutter pour les premières places, mais avoir plus de points que l’équipe double championne d’Europe et que les Sang et Or, véritable révélation de la saison 2025-2026, ne peut pas être un fait anodin. Le travail que réalise l’ancien entraîneur de l’AC Milan, arrivé au Parc OL en janvier 2025, est sous les yeux de tous : en l’espace d’un an et demi, il a construit une réalité solide, avec sa propre identité, capable de rivaliser avec tout le monde. Tout cela sans possibilité d’investir massivement sur le marché des transferts.
Lyon de Fonseca, la surprise de la Ligue 1 : le mérite revient aussi aux « Italiens » Athekame et Openda
Comptes au vert, mais les investissements sont limités
Obtenir des résultats avec une marge de dépense limitée n’est pas simple dans le football moderne, Lyon essaie d’y parvenir, conscient que la période de vaches maigres n’est pas encore terminée. Après la gestion inconsidérée de John Textor, la barre est passée entre les mains de Michele Kang, qui a restructuré le club en injectant de nouveaux fonds pour stabiliser la situation patrimoniale. Et en juin dernier, pour la deuxième année consécutive, le club a brillamment passé son audition devant la DNCG, l’organisme français qui contrôle les comptes, lequel n’a infligé aucune sanction à l’Olympique Lyonnais, garantissant la sérénité administrative pour la saison.
Les cadres s’en vont, les « Italiens » arrivent
Cet été, Lyon a été contraint de céder ses joyaux Afonso Moreira (au Bayer Leverkusen) et Fofana (qui plaisait à la Roma, il a fini à Sunderland), ainsi que Satriano et Maitland-Niles, en intégrant à son effectif deux joueurs en quête de relance après leur parenthèse en dents de scie en Italie, à savoir Openda de la Juventus et Athekame de l’AC Milan, déjà auteur de deux buts en championnat. À eux se sont ajoutés le milieu de terrain Bidstrup et l’ailier offensif Nakamura, des joueurs peu médiatiques mais clairement fonctionnels. L’idée de ceux qui gèrent le mercato est celle-ci : trouver des renforts capables de s’adapter au football offensif de Fonseca, qui a pour mission de les amalgamer. Et de les rendre grands.
MEILLEURE DÉFENSE ET MEILLEURE ATTAQUE
Lyon fonctionne, défensivement comme offensivement. L’OL possède le meilleur secteur défensif de Ligue 1, avec seulement deux buts encaissés en cinq matches (dans les cinq grands championnats européens, seul Cagliati affiche les mêmes chiffres), et la meilleure attaque avec Strasbourg, avec 10 buts inscrits. Le meilleur buteur, avec 3 réalisations, est Nuamah, ailier offensif ghanéen recruté en 2024 au RWDM Brussels, dans un secteur qui peut aussi compter sur le capitaine Tolisso, Gone à part entière, et Sulc, Joueur tchèque de l’Année 2025, auteur de 11 buts la saison dernière.
L’épreuve de vérité
Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif, la saison ne fait que commencer. Après la trêve internationale, Lyon jouera tous les trois jours, entre le championnat et la Ligue Europa, entamée par une victoire 2-1 à Bruxelles contre Anderlecht. Lyon retrouvera les terrains le 9 octobre à Lens, puis, jusqu’à la pause de novembre pour les matches de Ligue des nations, affrontera Crystal Palace, Nice, Hoffenheim, Paris Saint-Germain, Angers, Real Sociedad et Brest, des matches qui nous diront si l’équipe de Fonseca peut voir grand ou si elle devra se contenter de lutter pour une place en Europe.
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