Il y a une équipe en France qui surprend tout le monde. C’est l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca, deuxième de Ligue 1 derrière Monaco, devant Marseille, Lens et le Paris Saint-Germain. Il est vrai qu’à l’OM, en raison de problèmes économiques, les choses ne vont pas dans le bon sens et l’équipe n’est pas armée pour lutter pour les premières places, mais avoir plus de points que l’équipe double championne d’Europe et que les Sang et Or, véritable révélation de la saison 2025-2026, ne peut pas être un fait anodin. Le travail que réalise l’ancien entraîneur de l’AC Milan, arrivé au Parc OL en janvier 2025, est sous les yeux de tous : en l’espace d’un an et demi, il a construit une réalité solide, avec sa propre identité, capable de rivaliser avec tout le monde. Tout cela sans possibilité d’investir massivement sur le marché des transferts.