Lukaku s'entraîne spécifiquement pour retrouver son meilleur niveau : une bonne nouvelle pour Naples et la Belgique

En début de semaine, l'ancien joueur de l'Inter, de Chelsea et de Manchester United a rejoint le stage de préparation de la Belgique, mais il a ensuite décidé, en accord avec le staff des Diables Rouges, de ne pas participer aux deux matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. La confirmation est venue de Vincent Mannaert, directeur technique de la RBFA, la fédération belge de football : « Il a soigneusement évalué ce qui était le mieux pour le reste de sa saison et a pris la décision de ne pas partir aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun problème de santé. Il s'agit plutôt de déterminer comment se préparer au mieux pour la fin de saison avec Naples et en vue de la Coupe du monde. Nous savons deux choses : Romelu connaît très bien son corps et il tient vraiment à être présent à la Coupe du monde. »