Il se concentre sur les semaines à venir, cruciales pour son avenir, celui du Napoli et de sa sélection nationale. Romelu Lukaku travaille d'arrache-pied pour terminer la saison en beauté après des mois passés à courir après le rythme, en raison d'une blessure à la cuisse contractée en août dernier qui a fortement affecté sa saison 2025-2026. Depuis quelques semaines, le Belge est redevenu un atout majeur pour l'équipe championne d'Italie en titre, mais il sait que pour redevenir un titulaire indiscutable, il doit briller sur le plan physique. Naples est en lice pour une place en Ligue des champions et rêve du Scudetto, un objectif difficile mais mathématiquement possible. En juin, la Belgique s'envolera pour les États-Unis pour créer la surprise. Lukaku a encore beaucoup à dire et à donner, mais pour bouleverser les hiérarchies de Conte et Garcia, il doit être en forme. Il doit redevenir Romelu Lukaku, l'un des 9 meilleurs attaquants du monde.
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Lukaku s'entraîne spécifiquement pour retrouver son meilleur niveau : une bonne nouvelle pour Naples et la Belgique
RESTEZ EN EUROPE POUR TRAVAILLER
En début de semaine, l'ancien joueur de l'Inter, de Chelsea et de Manchester United a rejoint le stage de préparation de la Belgique, mais il a ensuite décidé, en accord avec le staff des Diables Rouges, de ne pas participer aux deux matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. La confirmation est venue de Vincent Mannaert, directeur technique de la RBFA, la fédération belge de football : « Il a soigneusement évalué ce qui était le mieux pour le reste de sa saison et a pris la décision de ne pas partir aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun problème de santé. Il s'agit plutôt de déterminer comment se préparer au mieux pour la fin de saison avec Naples et en vue de la Coupe du monde. Nous savons deux choses : Romelu connaît très bien son corps et il tient vraiment à être présent à la Coupe du monde. »
LE SOUCI DU DÉTAIL
Lukaku a décidé de rester en Belgique et de suivre un programme d'entraînement spécifique afin d'améliorer sa condition physique et d'optimiser ses performances. L'objectif est de redevenir un atout majeur après la trêve. À l'issue de la trêve internationale, la barre sera placée plus haut : Naples et la Belgique auront besoin de la meilleure version du Belge. La priorité ces jours-ci est de maximiser le niveau de performance à court et moyen terme, en travaillant spécifiquement sur tous les aspects susceptibles de faire la différence dans cette phase cruciale de l’année. Un Lukaku en forme est un atout pour Naples, qui pourrait aligner en fin de saison une attaque explosive avec lui et Hojlund, et pour la Belgique, dont il est le meilleur buteur de l’histoire avec 89 buts.