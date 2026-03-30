Lukaku : « La vérité, c'est que je suis blessé. Je ne tourne pas le dos à Naples, mais je dois être à 100 % sur le plan médical. »

Après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations sur l'absence de Romelu Lukaku à Naples, les ultimatums éventuels et les menaces de poursuites judiciaires, c'est l'attaquant belge lui-même quia pris la parole pour faire la lumière sur sa situation. Dans un message publié sur son compte Instagram, il s'est exprimé ouvertement, révélant la raison pour laquelle il prolonge son séjour en Belgique.





L'ancien joueur de l'Inter et de la Roma a révélé qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait passé des examens en Belgique auprès de médecins et de préparateurs physiques, qui ont mis en évidence une inflammation du fléchisseur de la hanche. D'où sa décision de suivre une rééducation dans son pays natal et non à Naples afin d'être « cliniquement à 100 % ». Lukaku a toutefois précisé qu'il « ne tournerait jamais le dos à Naples ».