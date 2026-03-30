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Emanuele Tramacere

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Lukaku : « La vérité, c'est que je suis blessé. Je ne tourne pas le dos à Naples, mais je dois être à 100 % sur le plan médical. »

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R. Lukaku

L'attaquant belge s'est enfin exprimé pour clarifier la confusion autour de son absence à Naples, dans un post sur Instagram où il a révélé qu'il était blessé.

Après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations sur l'absence de Romelu Lukaku à Naples, les ultimatums éventuels et les menaces de poursuites judiciaires, c'est l'attaquant belge lui-même quia pris la parole pour faire la lumière sur sa situation. Dans un message publié sur son compte Instagram, il s'est exprimé ouvertement, révélant la raison pour laquelle il prolonge son séjour en Belgique.


L'ancien joueur de l'Inter et de la Roma a révélé qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait passé des examens en Belgique auprès de médecins et de préparateurs physiques, qui ont mis en évidence une inflammation du fléchisseur de la hanche. D'où sa décision de suivre une rééducation dans son pays natal et non à Naples afin d'être « cliniquement à 100 % ». Lukaku a toutefois précisé qu'il « ne tournerait jamais le dos à Naples ».

  • QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    L'affaire Lukaku a vu le jour à la suite des déclarations du sélectionneur belge Rudi Garcia, qui avait dans un premier temps convoqué l'attaquant belge, avant de confirmer qu'il serait déconvoqué et qu'il retournerait à Naples.


    « Romelu Lukaku ne participera pas aux prochains matchs amicaux de la sélection belge contre les États-Unis et le Mexique. Le joueur de l'Azzurri retournera à Naples pour optimiser sa condition physique. »


    Lukaku n'est toutefois pas retourné à Naples, ce qui a semé la confusion quant à son absence à Castel Volturno, contrairement à ce qui avait été convenu.

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  • LE MESSAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : « JE SUIS BLESSÉ »

    « Cette saison a été difficile pour moi, a écrit Lukaku, j'ai dû faire face à une blessure et à un deuil personnel. Je sais que ces derniers jours, ma situation a fait beaucoup parler d'elle, et il est important de clarifier les choses.


    La vérité, c’est que ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement. J’ai passé des examens quand j’étais en Belgique, et il s’est avéré que j’avais une inflammation du fléchisseur de la hanche.


    Comme c'est le deuxième problème que j'ai eu depuis mon retour début novembre, j'ai choisi de faire ma rééducation en Belgique. »

  • « JE NE TOURNE PAS LE DOS, MAIS JE DOIS ÊTRE À 100 % SUR LE PLAN MÉDICAL »

    « Je pense que vous avez vu l'interview que j'ai donnée à Vérone. Je ne tournerai jamais le dos à Naples, je veux simplement jouer et gagner avec mon équipe. Mais pour l'instant, je dois être sûr d'être à 100 % sur le plan physique : je ne l'ai pas été ces derniers temps et cela m'a pesé mentalement. »

  • « JE VAIS AIDER NAPLES »

    « Cette année a été difficile, mais je vais finalement y arriver et aider Naples et ma sélection nationale à atteindre leurs objectifs respectifs. C'est la seule chose que je souhaite. »

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