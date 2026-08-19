Romelu Lukaku, ancien avant-centre de l’Inter, de la Roma et de Naples, transféré lors de ce mercato de Naples à Fenerbahçe, s’est exprimé à la télévision belge. Voici ses propos, rapportés par Sportmediaset, qui ne manqueront pas de faire réagir.





« J’ai signé pour une saison avec une option pour une autre, j’espère pouvoir honorer ces deux années, après quoi je rentrerai à la maison, explique l’attaquant belge, né en 1993. Je serai bientôt de nouveau en forme, j’ai toujours dit que je voulais continuer jusqu’en 2030, y compris avec la sélection. Après, ce sera game over : il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à jouer au football jusqu’à 40 ans. C’est une question de mentalité : si tu écoutes toujours les opinions des autres, tu deviens malheureux, mais moi, je prends soin de moi. Maintenant, je suis de retour. »