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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Lukaku : « À Naples, la pire année de ma vie. En Italie, certaines choses ont été dites pour me boycotter »

R. Lukaku
SSC Naples
Fenerbahce

L’attaquant belge, désormais à Fenerbahçe, fait le bilan de la dernière saison et explique les raisons qui l’ont poussé à quitter Naples.

Romelu Lukaku, ancien avant-centre de l’Inter, de la Roma et de Naples, transféré lors de ce mercato de Naples à Fenerbahçe, s’est exprimé à la télévision belge. Voici ses propos, rapportés par Sportmediaset, qui ne manqueront pas de faire réagir.


« J’ai signé pour une saison avec une option pour une autre, j’espère pouvoir honorer ces deux années, après quoi je rentrerai à la maison, explique l’attaquant belge, né en 1993. Je serai bientôt de nouveau en forme, j’ai toujours dit que je voulais continuer jusqu’en 2030, y compris avec la sélection. Après, ce sera game over : il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à jouer au football jusqu’à 40 ans. C’est une question de mentalité : si tu écoutes toujours les opinions des autres, tu deviens malheureux, mais moi, je prends soin de moi. Maintenant, je suis de retour. »

  • À propos de la saison dernière, il ne mâche pas ses mots : "Ça a été l’année la pire de ma vie". Rappelons que Lukaku a vécu, l’an dernier, le deuil après la mort de son père Roger, de nombreux problèmes physiques et la rupture avec Naples.


    Lukaku poursuit : "Pourquoi ai-je choisi de partir ? J’ai entendu certaines choses et certains choix ont été faits… C’est tout. Si ça s’est passé comme ça, alors il valait mieux pour moi partir. L’affirmation selon laquelle je ne suis pas en forme est tout simplement fausse. Ils l’ont probablement dit en Italie pour me boycotter. Je suis à 100 % en forme pour jouer".

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