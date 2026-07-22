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Luka Modric veut à nouveau briller en Ligue des champions. La légende du Real Madrid repousse ainsi sa retraite, malgré l’incertitude qui entoure son contrat avec l’AC Milan
Modric vise un dernier butin de trophées
Modric est déterminé à conclure sa carrière légendaire sur une note positive, plutôt que sur la déception qui a entaché la fin de la saison précédente. Le meneur de jeu croate, sextuple vainqueur de la Ligue des champions et lauréat du Ballon d’Or, devrait officialiser demain la prolongation d’un an de son contrat, selon La Gazzetta dello Sport. À l’aube de ses 41 ans, Modric reste animé par l’ambition de conquérir de nouveaux titres sous la houlette de Ruben Amorim, à San Siro.
Le milieu de terrain vétéran ne se contentera pas de faire de la figuration : il veut jouer un rôle clé. Il a digéré la déception de la saison écoulée, où les Rossoneri ont terminé cinquièmes de Serie A et se sont retrouvés relégués en Europa League, ainsi que l’élimination précoce de la Croatie au premier tour de la Coupe du monde face au Portugal. Il compte mettre un point final à sa carrière internationale lors d’un match d’adieu à Split le 6 octobre, afin de se consacrer pleinement à la quête d’une deuxième étoile avec l’AC Milan et à un parcours européen ambitieux. Modric sait qu’un nouveau trophée majeur serait la sortie parfaite pour un champion.
- AFP
Amorim invente un nouveau rôle pour le vétéran.
Si Modric a été un pilier du onze de départ lors de la saison 2025-2026, la prochaine campagne nécessitera une gestion plus fine de son temps de jeu. Amorim et la direction sportive sont conscients qu’un joueur de son âge doit être préservé pour maintenir son niveau d’excellence. Engagé en Serie A, en Ligue Europa et en Coppa Italia, le Milan aura plus que jamais besoin de faire tourner son effectif, surtout au vu de l’intensité physique du système tactique d’Amorim.
Modric, qui a totalisé 37 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée sous les ordres de Massimiliano Allegri, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives, est conscient qu’il devra cette fois alterner entre titularisations et temps de repos. Il devrait ainsi disputer environ trente rencontres de haut niveau, contre les cinquante à soixante habituelles dans un calendrier complet. La priorité est donnée à la qualité plutôt qu’à la quantité : le club préfère un Modric frais et décisif dans les rendez-vous majeurs qu’une icône épuisée luttant pour tenir le rythme.
Jashari est prêt à entrer dans la lumière
La décision de conserver Modric ne traduit pas un manque de confiance envers Ardon Jashari. Recruté l’été dernier pour 34 millions d’euros (bonus compris), l’international suisse a manqué trois mois de compétition en raison d’une fracture du péroné. Sous Allegri, il a peu joué, mais Amorim lui voit déjà un rôle clé. L’entraîneur portugais le considère comme le profil parfait pour animer le milieu de terrain dans son schéma de prédilection, le 3-4-2-1.
Amorim, qui a longuement étudié l’ancien joueur du Club de Bruges, est convaincu que sa vision du jeu associée à sa capacité à récupérer le ballon en fait le successeur idéal du vétéran croate. Titularisé seulement neuf fois en championnat la saison passée, Jashari s’apprête désormais à endosser un rôle bien plus conséquent. Il rejoindra le groupe à Perth le 3 août, déterminé à prouver qu’il méritait l’important investissement réalisé par le club.
- Getty Images Sport
Une coexistence tactique équilibrée
Trouver le bon équilibre au sein de l'effectif constituera le principal défi d'Amorim. Si Modric et Jashari possèdent une immense qualité technique, un duo de milieux de terrain composé de ces deux joueurs pourrait manquer de la puissance physique requise pour l'élite italienne. La présence de joueurs plus athlétiques, tels que Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek et Adrien Rabiot, laisse penser qu'Amorim fera tourner ses créateurs en fonction des exigences spécifiques de l'adversaire. L’Europa League devrait ainsi servir de tremplin à Jashari pour trouver son rythme et accumuler de l’expérience.
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