Modric est déterminé à conclure sa carrière légendaire sur une note positive, plutôt que sur la déception qui a entaché la fin de la saison précédente. Le meneur de jeu croate, sextuple vainqueur de la Ligue des champions et lauréat du Ballon d’Or, devrait officialiser demain la prolongation d’un an de son contrat, selon La Gazzetta dello Sport. À l’aube de ses 41 ans, Modric reste animé par l’ambition de conquérir de nouveaux titres sous la houlette de Ruben Amorim, à San Siro.

Le milieu de terrain vétéran ne se contentera pas de faire de la figuration : il veut jouer un rôle clé. Il a digéré la déception de la saison écoulée, où les Rossoneri ont terminé cinquièmes de Serie A et se sont retrouvés relégués en Europa League, ainsi que l’élimination précoce de la Croatie au premier tour de la Coupe du monde face au Portugal. Il compte mettre un point final à sa carrière internationale lors d’un match d’adieu à Split le 6 octobre, afin de se consacrer pleinement à la quête d’une deuxième étoile avec l’AC Milan et à un parcours européen ambitieux. Modric sait qu’un nouveau trophée majeur serait la sortie parfaite pour un champion.