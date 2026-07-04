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Luka Modric va-t-il rester ? Ruben Amorim s’efforce de convaincre le milieu de terrain chevronné de prolonger son contrat avec l’AC Milan
Amorim fait de Modric sa priorité
Ruben Amorim a pris un départ fulgurant à Milan et sa première priorité est d’assurer l’avenir à court terme de la figure la plus expérimentée du club. Le technicien portugais considère Luka Modric non seulement comme un élément de rotation, mais aussi comme un pilier fondamental de la culture de vestiaire qu’il entend instaurer à Milan.
Selon *La Gazzetta dello Sport*, Amorim a déjà échangé par téléphone avec le milieu croate. L’entraîneur souhaite vivement que Modric active la clause de prolongation d’un an prévue dans son contrat actuel, convaincu que ses qualités techniques et son mental d’élite restent inégalés malgré son âge avancé.
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L’élimination en Ligue des champions n’entame pas l’attachement à San Siro
Bien qu’aucun accord administratif définitif ne soit encore officiellement signé, les deux parties sont parfaitement alignées sur la prolongation de leur partenariat. L’ex-star du Real Madrid s’est parfaitement intégrée à Milan au cours de l’année écoulée, un bien-être renforcé par ses attaches familiales, notamment l’épanouissement de sa fille Ema au sein du centre de formation des moins de 13 ans du club.
Modric avait toutefois exprimé quelques réserves sportives après l’élimination mathématique des Rossoneri de la prochaine Ligue des champions. L’opportunité de mener une campagne ambitieuse en Ligue Europa, conjuguée au défi stimulant de ramener ce club historique au plus haut niveau continental, a finalement relancé son enthousiasme sur le plan tactique.
L'AC Milan se prépare à une nouvelle ère
Si Modric finalise les formalités contractuelles, sa deuxième année à San Siro s’annonce radicalement différente du système défensif rigide instauré par l’ancien entraîneur Max Allegri. L’arrivée d’Amorim marque une transition vers un schéma tactique offensif extrêmement exigeant, qui imposera une refonte complète de la gestion du temps de jeu du joueur de 40 ans.
Sous la houlette du nouvel entraîneur portugais, le vétéran ne sera plus censé ancrer de manière exhaustive chaque minute de jeu en compétition. Alors que Milan s'apprête à affronter un calendrier national exténuant ainsi que de nombreux déplacements en Ligue Europa, Amorim prévoit d'utiliser Modric avec une précision chirurgicale, en exploitant sa vision du jeu exceptionnelle par intervalles sur mesure afin de maximiser son impact.
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Les statistiques de Modric en disent long
Modric, qui fêtera ses 41 ans en septembre, a disputé 37 matchs avec Milan toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 32 en tant que titulaire, totalisant 2 864 minutes sur le terrain et contribuant à deux buts et trois passes décisives.
Lors de la Coupe du monde, le milieu de terrain chevronné a été titulaire lors des quatre matches de la Croatie – contre l’Angleterre, le Panama, le Ghana et le Portugal – et a délivré une passe décisive lors de la victoire contre le Ghana, avant que son parcours dans la compétition ne s’achève en seizièmes de finale, lors de la défaite 2-1 face au Portugal de Cristiano Ronaldo.
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