Luka Modric va-t-il rester ? Ruben Amorim s’efforce de convaincre le milieu de terrain chevronné de prolonger son contrat avec l’AC Milan

Ruben Amorim a pris un départ fulgurant à Milan et sa première priorité est d’assurer l’avenir à court terme de la figure la plus expérimentée du club. Le technicien portugais considère Luka Modric non seulement comme un élément de rotation, mais aussi comme un pilier fondamental de la culture de vestiaire qu’il entend instaurer à Milan.

Selon *La Gazzetta dello Sport*, Amorim a déjà échangé par téléphone avec le milieu croate. L’entraîneur souhaite vivement que Modric active la clause de prolongation d’un an prévue dans son contrat actuel, convaincu que ses qualités techniques et son mental d’élite restent inégalés malgré son âge avancé.



