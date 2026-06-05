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Luka Modric trouvera-t-il son égal ? Ivan Perišić se prononce sur le futur Ballon d’Or alors que la Croatie continue de produire de « grands talents »
De Ivanisevic et Cilic à Suker et Boban : la Croatie forge des stars planétaires.
Ce pays de moins de quatre millions d’habitants a déjà largement dépassé ses capacités en matière de production d’idoles sportives. Goran Ivanisevic et Marin Cilic sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem dans le monde du tennis, tandis que Toni Kukoc a joué aux côtés de Michael Jordan au sein de la légendaire équipe des Chicago Bulls, triple championne de la NBA.
Sur les terrains de football, avant que Modric et ses coéquipiers ne s’emparent des projecteurs, Davor Suker, Zvonimir Boban et Robert Prosinecki brillaient déjà sous les couleurs du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’AC Milan.
La barre a été placée encore plus haut par les icônes de la génération actuelle, avec une finale de Coupe du monde au bout d’un parcours qui a fait de ce pays un spécialiste des contre-pieds et des renversements de pronostics. Modric a illustré cette tendance de la manière la plus éclatante en brisant le duopole du Ballon d’Or détenu par les deux plus grands joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
- MACKAGE
La Croatie verra-t-elle émerger un nouveau lauréat du Ballon d’Or capable de succéder à Luka Modric ?
À 40 ans, il est toujours au sommet de sa forme et s’apprête à faire à nouveau honneur à la compétition phare de la FIFA, mais la Croatie verra-t-elle un jour un autre joueur atteindre de tels sommets ? Lorsqu’on a posé cette question à Perisic, l’ailier aux 153 sélections – s’exprimant en partenariat avec MACKAGE – a déclaré à GOAL : « La Croatie a toujours regorgé de grands talents, notamment dans le football. Pour un pays de moins de quatre millions d’habitants, nos performances au fil des ans sont exceptionnelles.
« Le Ballon d’Or remporté par Luka a rappelé au monde entier que la Croatie peut atteindre le plus haut niveau d’excellence. Je suis convaincu que la Croatie connaîtra encore de nombreuses grandes réussites à l’avenir et, espérons-le, davantage de victoires sur le terrain. »
L'enthousiasme grandit au sein de la fière équipe de Croatie à l'approche de la Coupe du monde 2026.
Certaines informations seront dévoilées dans les prochaines semaines, la Coupe du monde 2026 devant débuter le 11 juin. Interrogé sur l’état d’esprit de l’équipe de Zlatko Dalic à l’approche d’un nouveau tournoi majeur, Perisic, la star du PSV, fraîchement sacré champion d’Eredivisie, a ajouté : « Je suis enthousiaste et concentré ! Chaque Coupe du monde est indescriptible, car nous ressentons le soutien et les attentes élevées de tout le pays.
C’est une pression énorme, mais c’est aussi la plus grande source de motivation, et c’est toujours un honneur de représenter la Croatie sur la scène mondiale. Arriver aux États-Unis en portant notre collection capsule MACKAGE rend l’expérience encore plus mémorable. »
MACKAGE s’est associé à la sélection croate pour créer une collection inspirée de l’un des maillots les plus emblématiques du football mondial. Interrogé sur la signification de ces couleurs, Perisic, 37 ans, qui a fait ses débuts internationaux en 2011, a confié : « Chaque fois que je vois les couleurs croates, je ressens une immense fierté, et je suis certain que mes coéquipiers partagent ce sentiment.
Porter ces couleurs sur le terrain et en dehors est toujours un immense honneur. Tout le monde n’a pas la chance de porter les couleurs de son pays dans le cadre de son travail, c’est donc un privilège de le faire. La collection capsule MACKAGE a su représenter la Croatie de manière raffinée et sobre grâce à sa palette de couleurs et à ses petits détails. C’est un hommage subtil, mais très puissant, à notre pays. »
- MACKAGE
Calendrier de la Croatie : qui affrontera-t-elle lors de la phase de groupes de la Coupe du monde ?
En tant qu’équipementier officiel hors terrain de l’équipe nationale croate, MACKAGE met en parallèle deux entités modelées par la concentration et la technique : une nation de moins de 4 millions d’habitants qui se classe régulièrement parmi l’élite mondiale du football, et une marque qui a acquis une renommée internationale grâce à son savoir-faire artisanal. L’héritage footballistique du pays, fondé sur la discipline, la rigueur et une quête incessante d’excellence, résonne avec les valeurs qui guident la conception et la fabrication de MACKAGE. Cette synergie s’incarne dans la devise de la marque : « AESTHETICS THAT PROTECT ».
Conçue pour hommes et femmes, cette collection capsule quatre saisons puise dans l’héritage croate et arbore les couleurs nationales : rouge, blanc et bleu marine. Vêtements d’extérieur techniques, tricots, polos et bas se déclinent en pièces polyvalentes équipées d’éléments modulables, comme des bavettes et des capuches amovibles.
La Croatie entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre le 17 juin au AT&T Stadium, antre des Dallas Cowboys, au Texas. Elle défiera ensuite le Panama et le Ghana dans le groupe L, avec l’ambition de briller sur le terrain comme en dehors pour mettre en lumière Luka Modric et ses coéquipiers.