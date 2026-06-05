Luka Modric trouvera-t-il son égal ? Ivan Perišić se prononce sur le futur Ballon d’Or alors que la Croatie continue de produire de « grands talents »

Ce pays de moins de quatre millions d’habitants a déjà largement dépassé ses capacités en matière de production d’idoles sportives. Goran Ivanisevic et Marin Cilic sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem dans le monde du tennis, tandis que Toni Kukoc a joué aux côtés de Michael Jordan au sein de la légendaire équipe des Chicago Bulls, triple championne de la NBA.

Sur les terrains de football, avant que Modric et ses coéquipiers ne s’emparent des projecteurs, Davor Suker, Zvonimir Boban et Robert Prosinecki brillaient déjà sous les couleurs du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’AC Milan.

La barre a été placée encore plus haut par les icônes de la génération actuelle, avec une finale de Coupe du monde au bout d’un parcours qui a fait de ce pays un spécialiste des contre-pieds et des renversements de pronostics. Modric a illustré cette tendance de la manière la plus éclatante en brisant le duopole du Ballon d’Or détenu par les deux plus grands joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.