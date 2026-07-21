Luka Modric s’apprête à mettre un terme à sa carrière internationale avec la Croatie après avoir accepté de prolonger son contrat avec l’AC Milan

Selon la Gazzetta dello Sport, tout est en place pour que Modric prolonge son contrat avec l’AC Milan. Le milieu de terrain, actuellement en vacances, a déjà signifié à la direction du club son intention de rester pour la saison à venir.

Cette prolongation d’une saison maintient le milieu de terrain, âgé de 40 ans, au club jusqu’en 2025. Il rejoindra prochainement ses coéquipiers en Australie pour la tournée de pré-saison, sous la houlette de l’entraîneur Ruben Amorim. Les dirigeants milanais espèrent finaliser les dernières formalités dans les prochains jours et officialiser l’accord.



