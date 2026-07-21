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Luka Modric s’apprête à mettre un terme à sa carrière internationale avec la Croatie après avoir accepté de prolonger son contrat avec l’AC Milan
Modric s'engage avec l'AC Milan
Selon la Gazzetta dello Sport, tout est en place pour que Modric prolonge son contrat avec l’AC Milan. Le milieu de terrain, actuellement en vacances, a déjà signifié à la direction du club son intention de rester pour la saison à venir.
Cette prolongation d’une saison maintient le milieu de terrain, âgé de 40 ans, au club jusqu’en 2025. Il rejoindra prochainement ses coéquipiers en Australie pour la tournée de pré-saison, sous la houlette de l’entraîneur Ruben Amorim. Les dirigeants milanais espèrent finaliser les dernières formalités dans les prochains jours et officialiser l’accord.
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Il quitte l'équipe nationale croate
Tout en assurant son avenir au sein de son club, Modric a pris une décision définitive concernant sa carrière internationale. Il a informé le sélectionneur croate Slaven Bilic qu'il mettrait un terme à sa carrière en équipe nationale début octobre.
Sa dernière sortie sous le maillot à damier est donc programmée le 6 octobre, à Split, contre l’Espagne en Ligue des Nations. Après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Portugal, le milieu de terrain veut tourner la page. En se retirant de la scène internationale, il entend préserver son énergie et se consacrer pleinement à la quête d’un titre avec l’AC Milan.
Une carrière historique en chiffres
Modric peut se targuer d'un palmarès impressionnant, comprenant six titres de Ligue des champions, quatre titres de champion d'Espagne et cinq Supercoupes de l'UEFA remportés lors de son passage au Real Madrid. Modric a également remporté le Ballon d'Or et le titre de Meilleur joueur masculin de la FIFA en 2018. Avant de rejoindre l'AC Milan en transfert libre en 2025, sa carrière a été marquée par des transferts majeurs.
Précédemment acheté 22,5 M€ par Tottenham en 2008, puis cédé 35 M€ au Real Madrid en 2012, le milieu de terrain a également conquis trois championnats de Croatie en début de carrière, confirmant son statut de joueur majeur de sa génération.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'AC Milan ?
Modric va désormais se consacrer entièrement à sa préparation physique avant de rejoindre le reste de l'équipe en Australie. L'AC Milan a un programme de pré-saison très chargé qui s'annonce, ce qui donnera à Amorim un temps précieux pour mettre au point son dispositif tactique. Une fois la tournée terminée, Modric et ses coéquipiers s'attacheront en priorité à prendre un bon départ dans les compétitions nationales.
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