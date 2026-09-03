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Luka Modric révèle le rôle secret et « insistant » de Jose Mourinho dans son transfert au Real Madrid et prépare son retour au Santiago Bernabeu
Modric revient sur son arrivée au Real Madrid
Modric s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus influents de l'histoire du football après son passage richement couronné de succès au Real Madrid. Le meneur de jeu vétéran a fixé des standards très élevés dans la capitale espagnole, que le club a eu énormément de mal à reproduire. Alors qu'il évolue désormais loin du Santiago Bernabeu, Modric est revenu ouvertement sur les circonstances entourant son arrivée initiale.
Le Croate a notamment désigné Mourinho comme la principale force motrice derrière ce transfert décisif pour sa carrière. Modric a rejoint le Real Madrid en 2012 contre 35 millions d'euros après quatre saisons remarquables à Tottenham. Cependant, ce transfert a d'abord suscité le scepticisme des critiques et était loin d'être une opération simple.
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L’intervention décisive de Mourinho sur le transfert
Lors d’un entretien accordé à Marca, Modric a expliqué que la ténacité de Mourinho avait été la raison déterminante pour laquelle le transfert avait finalement abouti. L’entraîneur portugais a tout simplement refusé d’accepter un non comme réponse pendant les discussions complexes entre clubs.
« Le club en général, mais je pense que Mourinho a été le facteur le plus important de mon arrivée, a révélé Modric. Il a tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour que je sois le recrutement de cet été-là.
« La négociation avec Tottenham n’a pas été facile. Elle a été difficile et longue. Et si Mourinho n’avait pas été aussi insistant, peut-être que Madrid se serait retiré des négociations. C’est pourquoi je pense qu’il a été le plus important. »
Souhaitant passer plus de temps ensemble
Modric a également exprimé une profonde affection et une grande gratitude envers le président du club, Florentino Perez, pour son rôle dans ce transfert. Il a toutefois maintenu que le soutien initial et l'affection de Mourinho dès le premier jour avaient tout signifié pour lui.
Malheureusement pour les deux hommes, leur collaboration en Espagne a finalement été de courte durée. La saison 2012-2013 s'est révélée être la dernière de Mourinho à la tête du Real Madrid. L'entraîneur est parti après que l'équipe n'a pas réussi à remporter un trophée majeur, échouant en demi-finales de la Ligue des champions.
« Le seul regret, c'est que je n'ai pas joué sous ses ordres plus d'un an », a noté Modric. « J'ai beaucoup appris durant cette année avec lui, mais j'aurais aimé jouer pour lui plus longtemps. »
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Un retour à Bernabeu ?
Modric est actuellement sous contrat avec le géant italien Milan jusqu’en juin 2027. S’il a ri à l’idée d’un retour à Madrid en tant que joueur sous l’actuel mandat de Mourinho, le milieu de terrain a clairement indiqué qu’il comptait s’installer en Espagne une fois sa carrière terminée. Un éventuel rôle de dirigeant ou administratif au Bernabeu figure actuellement en tête de ses souhaits à long terme.
« Madrid est chez moi et bien sûr, un jour, j’aimerais revenir », a admis Modric. « Mais nous verrons comment et dans quel rôle, si cela arrive. »
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