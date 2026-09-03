Lors d’un entretien accordé à Marca, Modric a expliqué que la ténacité de Mourinho avait été la raison déterminante pour laquelle le transfert avait finalement abouti. L’entraîneur portugais a tout simplement refusé d’accepter un non comme réponse pendant les discussions complexes entre clubs.

« Le club en général, mais je pense que Mourinho a été le facteur le plus important de mon arrivée, a révélé Modric. Il a tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour que je sois le recrutement de cet été-là.

« La négociation avec Tottenham n’a pas été facile. Elle a été difficile et longue. Et si Mourinho n’avait pas été aussi insistant, peut-être que Madrid se serait retiré des négociations. C’est pourquoi je pense qu’il a été le plus important. »