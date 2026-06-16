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Luka Modric World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Luka Modric n'a pas dit son dernier mot ! À 40 ans, le maître à jouer croate peut encore faire vaciller les ambitions de l'Angleterre en Coupe du monde

Analysis
Croatie
L. Modric
Coupe du monde
Angleterre
Milan AC
FEATURES
Angleterre vs Croatie

À l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie opposant l’Angleterre à la Croatie, de nombreux observateurs ont souligné que l’équipe vieillissante de Zlatko Dalic avait dû disputer les prolongations lors de ses deux sorties précédentes. Certains médias anglais estimaient donc que la fatigue pourrait jouer un rôle déterminant lors de la rencontre au stade Loujniki.

Luka Modric n’a pas apprécié le discours tenu par certains observateurs et, avec ses coéquipiers trentenaires, il en a fait une source de motivation supplémentaire lors de la remontée victorieuse de la Croatie à Moscou.

« Nous avons prouvé que la réalité était toute autre, surtout face aux journalistes anglais et aux experts télévisés », a déclaré l’ancienne star de Tottenham à ITV juste après que les vice-champions du monde puisent une nouvelle fois dans leurs réserves pour battre les Three Lions 2-1 après prolongation. « Nous avons lu toutes leurs analyses et nous nous sommes dit : “D’accord, aujourd’hui, on verra qui sera vraiment fatigué.” Comme je l’ai déjà dit, ils devraient faire preuve de plus d’humilité et respecter davantage leurs adversaires.

Ils ont sous-estimé la Croatie ce soir, et c’était une énorme erreur. » Une erreur qui, à 40 ans, Modric – toujours capitaine – entend bien corriger lors de la revanche de la Coupe du monde, mercredi à Dallas.

  • Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Une conclusion triste.

    On pensait avoir vu Luka Modric tirer sa révérence sur la scène internationale après l’élimination prématurée de la Croatie au stade des groupes de l’Euro 2024, face à une Italie bien terne.

    Le milieu de terrain avait pourtant ouvert le score pour les siens, transformant le rebond de son propre penalty manqué dans un match à élimination directe de facto, à la Red Bull Arena de Leipzig. Mais au moment de poser pour la photo réglementaire du meilleur joueur du match, le maestro affichait un regard hanté : une réalisation décisive de Mattia Zaccagni à la 98e minute qualifiait simultanément l’Italie pour les huitièmes de finale et renvoyait la Croatie chez elle.

    Ce dénouement n’était pas celui qu’il espérait pour couronner sa brillante carrière internationale, et le fait que personne ne veuille le voir partir témoigne de l’estime générale dont il jouit.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH28-CRO-ITAAFP

    « Ne prends jamais ta retraite ! » Un message clair et sans équivoque, qui résonne comme un coup de sifflet final : l’heure n’est jamais venue de quitter le terrain.

    Lors de la conférence de presse d’après-match, le journaliste italien Francesco Repice a exprimé le sentiment de l’assistance et des passionnés de football du monde entier en remerciant le milieu de terrain pour « tout ce que tu as montré, pas seulement ce soir, mais tout au long de ta carrière », avant de lui demander, presque suppliant : « Ne t’arrête jamais ! »

    Le joueur, alors âgé de 38 ans, a répondu : « J’aimerais continuer à jouer pour toujours, mais il arrivera probablement un moment où je devrai raccrocher les crampons. Je vais continuer à jouer pour l’instant, mais je ne sais pas pour combien de temps encore. »

    Fait marquant : le milieu de terrain ne sait toujours pas quand il raccrochera les crampons, ce qui force l’admiration tant il évolue encore à un niveau exceptionnel.

  • modric(C)Getty Images

    « Clonons-le ! »

    Lorsque Modric a rejoint l’AC Milan l’été dernier, après treize saisons couronnées de succès au Real Madrid, il a souligné que son arrivée dans le club de Serie A dont il était supporter depuis son enfance (principalement grâce à son compatriote Zvonimir Boban) n’était pas seulement la concrétisation d’un rêve d’enfant. Il était convaincu de pouvoir jouer un rôle clé dans la renaissance des Rossoneri – et il avait raison.

    Si l’arrivée de l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire a fait les gros titres en Italie, certains observateurs se sont demandé s’il avait encore assez de jus. D’autres ont estimé que Milan n’avait pas vraiment besoin de Modric, puisque le club venait aussi de recruter Samuele Ricci.

    Pourtant, même le jeune Italien de 24 ans n’a pas contesté la décision de l’entraîneur Massimiliano Allegri d’aligner régulièrement Modric à sa place. « C’est le joueur le plus fort avec lequel j’ai jamais joué », a déclaré Ricci, stupéfait par l’humilité et l’intensité du Croate.

    La presse italienne s’est montrée tout aussi impressionnée par l’excellence durable de Modric. « S’il a vraiment 40 ans », a déclaré le journaliste Alberto Polverosi, « clonons-le ! »

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Selon les observateurs, Lukita serait « complètement fou ».

    Les performances dynamiques de Modric semblaient défier toute explication scientifique, mais la légende milanaise Kaká a expliqué que son ancien coéquipier madrilène n’était tout simplement qu’une « force de la nature » de 40 ans.

    « Je connais son fonctionnement mental », a expliqué le Brésilien à la Gazzetta dello Sport. « Il est humain de perdre un peu de motivation quand on a déjà tout gagné, mais Lukita est fou. Il veut toujours transmettre son savoir, il appelle ses coéquipiers, il est toujours prêt à se battre. Il a de l’énergie et de la personnalité.

    Sa contribution à Milan est précieuse, tant sur le terrain qu’à l’entraînement, et sa simple présence profite à tout le football italien. C’est impressionnant de voir l’enthousiasme, le leadership et, bien sûr, la technique qu’il continue d’apporter. »

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    La dépendance de Milan à Modric

    Sans surprise, Allegri était sous le charme de Modric, et les deux hommes ont tissé des liens si étroits qu'il a même été question que le Croate devienne son entraîneur adjoint la saison prochaine.

    Problème : le club lombard s’était rendu trop dépendant de son meneur. Lorsque le vétéran s’est blessé en fin de saison, l’équipe s’est désagrégée.

    Touché à la pommette lors du match nul 0-0 contre la Juventus le 26 avril, le milieu croate a manqué les quatre dernières sorties du club lombard, qui en a perdu trois. Milan a alors dégringolé de la 3ᵉ à la 5ᵉ place, manquant ainsi de peu une qualification pour la Ligue des champions.

  • modric Getty Images

    Modric, débordant d’énergie

    L’avenir immédiat de Luka Modric à l’Inter Milan reste incertain, notamment depuis le limogeage de Massimiliano Allegri, incapable de qualifier le club parmi les quatre premiers de Serie A. Le milieu croate a multiplié les déclarations d’affection envers le club et la ville, mais des sources évoquent un intérêt du Real Madrid pour l’accueillir à nouveau au Bernabéu, qu’il mette un terme à sa carrière ou non.

    Pour l’instant, le milieu de terrain reste évasif sur son avenir, mais il est acquis qu’il s’agira de son dernier grand tournoi avec la Croatie. Il n’est donc pas idéal qu’il doive jouer avec un masque de protection lors de la Coupe du monde, ce qui s’annonce particulièrement inconfortable dans des conditions qui s’annoncent difficiles.

    Néanmoins, le milieu de terrain a construit sa carrière en répondant sur le terrain à ses détracteurs. Comme il le rappelait récemment : « Je n’ai jamais vraiment prêté attention à ce que les autres disaient, cela ne faisait que renforcer ma motivation. »

    Qui donc oserait écarter un Modric masqué à 40 ans ? Sûrement pas les médias anglais, qui ont déjà fait les frais de son talent.

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