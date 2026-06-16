Luka Modric n’a pas apprécié le discours tenu par certains observateurs et, avec ses coéquipiers trentenaires, il en a fait une source de motivation supplémentaire lors de la remontée victorieuse de la Croatie à Moscou.

« Nous avons prouvé que la réalité était toute autre, surtout face aux journalistes anglais et aux experts télévisés », a déclaré l’ancienne star de Tottenham à ITV juste après que les vice-champions du monde puisent une nouvelle fois dans leurs réserves pour battre les Three Lions 2-1 après prolongation. « Nous avons lu toutes leurs analyses et nous nous sommes dit : “D’accord, aujourd’hui, on verra qui sera vraiment fatigué.” Comme je l’ai déjà dit, ils devraient faire preuve de plus d’humilité et respecter davantage leurs adversaires.

Ils ont sous-estimé la Croatie ce soir, et c’était une énorme erreur. » Une erreur qui, à 40 ans, Modric – toujours capitaine – entend bien corriger lors de la revanche de la Coupe du monde, mercredi à Dallas.