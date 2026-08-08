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« Luka Modric m’a charrié ! » - la star de l’Inter Hakan Calhanoglu révèle des piques de derby et ses rêves de Ligue des champions
Calhanoglu balaie les moqueries sur sa greffe de cheveux d’un rire
Calhanoglu est revenu sur les moqueries bon enfant dont il a fait l’objet après sa récente greffe de cheveux. Le meneur de jeu de 32 ans, devenu une pièce maîtresse de l’Inter depuis son arrivée en provenance du rival de la ville, l’AC Milan, a reconnu que son nouveau look avait suscité de nombreuses blagues. Le milieu turc a révélé que ces taquineries venaient à la fois de ses propres coéquipiers et de Modric lors d’un récent derby. Cependant, l’ancien joueur de Leverkusen reste totalement insensible à la réaction sur les réseaux sociaux et aux commentaires de ses collègues professionnels.
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La blague de derby sur Modric ne déstabilise pas le milieu de terrain
Évoquant la situation lors d’une discussion détaillée, Calhanoglu s’est montré franc au sujet des plaisanteries qu’il a reçues sur le terrain. Il a souligné que les commentaires bon enfant de ses adversaires et de ses coéquipiers n’avaient pas affecté sa confiance le moins du monde.
« J’ai subi une greffe de cheveux. Mes coéquipiers, et aussi Modric l’autre jour dans le derby, se sont moqués de moi », a expliqué Calhanoglu, comme le rapporte Gazzetta dello Sport. « Mais cela ne me dérange pas, je me sens mieux maintenant. »
La star de l’Inter vise la gloire européenne
Au-delà des discussions esthétiques, Calhanoglu est pleinement concentré sur l’objectif de maintenir l’Inter comme la force dominante du football italien. Après avoir remporté le Scudetto la saison dernière, le capitaine turc reste avide de nouveaux succès collectifs à San Siro. En exposant ses objectifs pour la campagne à venir, le meneur de jeu a clairement indiqué que le club ne se reposait pas sur ses lauriers alors qu’il se prépare à repousser les défis de la Juventus et de Milan.
« Nous voulons défendre nos trophées, a déclaré Calhanoglu. Ensuite, mon objectif de rêve est de jouer une nouvelle finale de Ligue des champions. Pour moi, nous pouvons jouer contre n’importe qui, nous sommes forts. Personnellement, j’espère avoir moins de blessures. J’étais désolé de manquer autant de matches la saison dernière. »
- AFP
Calhanoglu exclut un futur rôle d’entraîneur
Si le milieu de terrain reste au sommet de son art, il a déjà commencé à réfléchir à sa vie après la retraite. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, qui se tournent directement vers un poste d’entraîneur, Calhanoglu préfère un rôle administratif ou de représentation dans le football.
« Je n’ai pas encore décidé. Certainement pas entraîneur. Peut-être agent ou directeur sportif », a révélé Calhanoglu lorsqu’il a été interrogé sur son avenir à long terme. « Mais je me vois aussi comme président de la fédération turque. »
Pour l’instant, la priorité de Calhanoglu reste clairement de dicter le jeu depuis une position reculée en tant que cœur battant de l’Inter. Avec une confiance élevée et des objectifs clairement définis, l’ancien joueur de Leverkusen est prêt à mener l’Inter vers de nouveaux trophées.
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