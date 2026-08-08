Évoquant la situation lors d’une discussion détaillée, Calhanoglu s’est montré franc au sujet des plaisanteries qu’il a reçues sur le terrain. Il a souligné que les commentaires bon enfant de ses adversaires et de ses coéquipiers n’avaient pas affecté sa confiance le moins du monde.

« J’ai subi une greffe de cheveux. Mes coéquipiers, et aussi Modric l’autre jour dans le derby, se sont moqués de moi », a expliqué Calhanoglu, comme le rapporte Gazzetta dello Sport. « Mais cela ne me dérange pas, je me sens mieux maintenant. »