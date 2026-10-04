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Luka Modric fustige la performance « catastrophique » de la Croatie après l’humiliation record infligée par l’Angleterre
Une nuit de honte historique à Rijeka
La Croatie a vécu samedi la soirée la plus agonisante de son histoire footballistique, s’inclinant sur le score dévastateur de 7-0 face à une Angleterre implacable à Rijeka. Très réaliste, l’attaque anglaise a transpercé la défense croate, avec des doublés de Harry Kane et Bukayo Saka, auxquels se sont ajoutés des buts d’Anthony Gordon, Jude Bellingham et Morgan Rogers pour parachever cette correction sans précédent.
Cette défaite par sept buts d’écart constitue le plus lourd revers jamais subi par la Croatie depuis qu’elle est devenue une nation de football indépendante en 1991. Pour un pays réputé pour sa résilience et sa capacité historique à se surpasser sur la scène internationale, l’ampleur même de l’effondrement de samedi représente un point bas inédit.
- AFP
Modric laisse éclater sa colère après une défaite historique
Modric, de retour dans le XI de départ après avoir été laissé au repos contre l’Espagne, a livré une évaluation d’une honnêteté brutale du manque de mordant compétitif de son équipe lors de cette rencontre de Ligue des nations. Il a eu du mal à trouver une justification à une prestation aussi passive à domicile.
« Il est difficile de trouver une explication à une performance comme celle-ci, sans duels, sans fautes, sans agressivité, avec un manque d’unité... Je suis ici depuis 20 ans, mais pour la première fois, j’éprouve de la honte après un match », a déclaré le légendaire meneur de jeu, comme cité par le Jutarnji.
Modric a poursuivi sa sortie passionnée en suggérant que le résultat avait nui à la place de la nation dans le football mondial. « On peut perdre parce qu’en ce moment, ils sont meilleurs. Mais perdre comme ça et ruiner la réputation que nous avons bâtie au fil des années, c’est inacceptable. J’ai très honte », a-t-il ajouté.
Refus de travestir la prestation impuissante de l’équipe
Le milieu de terrain n’a pas cherché à édulcorer la situation, décrivant l’atmosphère sur le terrain comme celle d’une impuissance totale. Il a estimé que l’équipe avait été dominée sur les plans tactique et physique, la condamnant à courir dans le vide pendant toute la rencontre. Le manque de cohésion a été l’aspect le plus frappant pour le capitaine de longue date, qui a connu de nombreux hauts et bas depuis ses débuts en 2006.
« Le football ne peut pas se jouer comme ça. Si vous jouez avec deux joueurs de moins, vous ne pouvez pas faire ça comme ça, et nous avions l’air d’avoir 4 ou 5 joueurs de moins. C’était une soirée catastrophique », a expliqué Modric en revenant sur la faillite tactique. « Nous ne devons tout simplement pas nous pointer du doigt les uns les autres et chercher les coupables, mais rester unis dans cette épreuve. Nous sommes déjà revenus de situations difficiles, nous avons subi de lourdes défaites, mais je n’ai jamais eu ce sentiment après un match comme celui-ci en équipe nationale », a-t-il ajouté.
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En vue du défi qui attend l’Espagne
La suite ne s’annonce pas plus facile pour Modric et ses coéquipiers, qui doivent désormais préparer un affrontement contre une redoutable équipe d’Espagne. Alors que le souvenir d’une lourde défaite au Pizjuan est encore bien présent, le capitaine a exigé un changement total d’attitude et d’intensité. Il a averti que le niveau de performance actuel est très loin des standards exigés au niveau international.
« Nous devons nous serrer les coudes, rester unis, parce qu’un autre match difficile nous attend. Et nous devons montrer notre vrai visage, qu’il y a en nous de la rancœur et de la fierté, du désir, de la volonté, de l’unité, que cela ne peut pas se perdre du jour au lendemain », a déclaré Modric.
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