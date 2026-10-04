Modric, de retour dans le XI de départ après avoir été laissé au repos contre l’Espagne, a livré une évaluation d’une honnêteté brutale du manque de mordant compétitif de son équipe lors de cette rencontre de Ligue des nations. Il a eu du mal à trouver une justification à une prestation aussi passive à domicile.

« Il est difficile de trouver une explication à une performance comme celle-ci, sans duels, sans fautes, sans agressivité, avec un manque d’unité... Je suis ici depuis 20 ans, mais pour la première fois, j’éprouve de la honte après un match », a déclaré le légendaire meneur de jeu, comme cité par le Jutarnji.

Modric a poursuivi sa sortie passionnée en suggérant que le résultat avait nui à la place de la nation dans le football mondial. « On peut perdre parce qu’en ce moment, ils sont meilleurs. Mais perdre comme ça et ruiner la réputation que nous avons bâtie au fil des années, c’est inacceptable. J’ai très honte », a-t-il ajouté.