Trundle est convaincu que de célèbres membres du conseil d’administration auront de quoi se réjouir, la légende de Swansea, qui s’exprimait en association avec WouldYouBet.com, déclarant à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si un retour dans l’élite était possible pour un club retombé en Championship en 2018 : « Je pense vraiment qu’avec l’arrivée de [Vitor] Matos maintenant, il a été brillant dans le club. Je pense que c’est la première fois que nous avons une base de supporters qui n’est pas divisée. Même ces dernières années, pour moi, c’était probablement du 50-50 quand je me baladais en ville et que j’entendais les gens parler. Mais avec le coach actuel, tout le monde est derrière lui.

« Je pense que les recrues que nous faisons, même si ce ne sont probablement pas des noms très connus et que beaucoup de gens dans le football ne les connaîtraient pas, nous avons bien travaillé au fil des années pour dénicher ce genre de joueurs.

« Ce que j’aime dans ce que nous avons fait cette saison, c’est que nous ne sommes pas sortis pour acheter huit ou neuf joueurs afin d’étoffer l’effectif. Nous cherchons à faire venir quelqu’un pour 6 millions de livres, quelqu’un pour 5 millions de livres, ce que nous n’avions jamais fait auparavant.

« Donc, espérons que ces gars arriveront, auront leur chance et gagneront une place. Et comme je l’ai déjà dit, avec ces deux places de play-offs qui s’ouvrent aussi, je pense vraiment que ce sera une saison excitante et je pense que nous serons aussi dans le coup. »