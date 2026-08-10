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Luka Modric et Snoop Dogg vont-ils célébrer cela ? La légende de Swansea, Lee Trundle, explique pourquoi des nominations judicieuses et une gestion intelligente du mercato peuvent permettre un retour en Premier League
Une superstar du rap et un lauréat du Ballon d'Or sont investisseurs
Wrexham fait énormément parler depuis que les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac ont bouclé leur spectaculaire rachat au Racecourse Ground en 2021. Une ascension fulgurante les a menés de la National League jusqu’au Championship.
Swansea a terminé la saison dernière quatre places et sept points derrière Wrexham, les deux équipes ayant manqué leur billet pour la loterie des barrages. Avec deux places supplémentaires à prendre cet exercice, alors que le top 8 vise la montée, des plans ambitieux sont en train d’être élaborés aux deux extrémités du pays de Galles.
La superstar du rap Snoop a assisté à son premier match des Swans en 2025-2026, après être devenu actionnaire minoritaire, tandis que l’icône du Real Madrid Modric, vainqueur du Ballon d’Or, qui a signé un nouveau contrat avec l’AC Milan à l’âge de 40 ans, fait aussi partie de ceux qui ont investi dans un projet enthousiasmant.
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Swansea peut-il être à la hauteur pour Modric et Snoop Dogg ?
Trundle est convaincu que de célèbres membres du conseil d’administration peuvent avoir de quoi se réjouir, la légende de Swansea, qui s’exprimait en association avec Eagle Predict, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si un retour dans l’élite était possible pour un club tombé en Championship en 2018 : « Je pense vraiment qu’avec l’arrivée de [Vitor] Matos maintenant, il a été brillant au club. Je pense que c’est la première fois que nous avons une base de supporters qui n’est pas divisée. Même ces dernières années, pour moi, c’était probablement du 50-50 quand je me promenais en ville et que j’entendais les gens parler. Mais avec le coach maintenant, tout le monde est derrière lui.
« Je pense que les recrues que nous faisons, même si ce ne sont probablement pas des noms connus du grand public et que beaucoup de gens dans le football ne les connaîtraient pas, nous avons bien travaillé au fil des années pour dénicher ces joueurs.
« Ce que j’aime dans ce que nous avons fait cette saison, c’est que nous ne sommes pas sortis pour acheter huit ou neuf joueurs afin d’étoffer l’effectif. Nous cherchons à faire venir quelqu’un pour 6 millions de livres sterling, quelqu’un pour 5 millions de livres sterling, ce que nous n’avions pas fait auparavant.
« Donc, espérons que ces gars-là arriveront, auront leur chance et gagneront leur place. Et comme je l’ai déjà dit, avec ces deux places de play-offs qui s’ouvrent aussi, je pense vraiment que ce sera une saison excitante et je pense que nous serons aussi dans le coup. »
Le héros culte est enthousiasmé par le potentiel dans le sud du pays de Galles
Trundle a ajouté que Swansea affiche le potentiel pour rivaliser avec celui de Wrexham, et qu’il s’agit simplement de le débloquer : « Il y en a un, et je pense que nous y avons aussi goûté. Nous sommes allés en Premier League et tout le monde pensait probablement que ce serait un feu de paille d’une saison, mais nous avons réussi à y rester pendant sept ans.
« Et pour un club de la taille de Swansea, y rester et non seulement rivaliser, mais aussi remporter un trophée majeur avec la League Cup, puis aller en Ligue Europa et affronter des équipes comme Valence et Naples, c’était surréaliste de voir jusqu’où le club était allé. Nous y avons donc goûté ces dernières années et c’est là que le club veut revenir.
« Avec l’arrivée des propriétaires, pas seulement Snoop Dogg et Modric, mais aussi les autres propriétaires qui sont arrivés, cela a été incroyable et ils veulent aussi faire avancer le club. Ils s’impliquent au quotidien.
« Même s’ils ne sont pas ici, ce sera par téléphone et ils communiqueront chaque jour. C’est un groupe qui veut revoir le club en Premier League et c’est ce que les fans veulent entendre. »
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Calendrier de Swansea 2026-2027 : ouverture de Championship et derby contre Wrexham
Swansea a déjà été éliminé de la Carabao Cup cette saison, une compétition qu’il avait remportée en 2013, après une courte défaite 1-0 au premier tour face au Birmingham de Tom Brady.
Le club espère lancer sa campagne de Championship par une victoire à Stoke samedi, tandis que le premier derby de 2026-27 verra Wrexham se rendre au Swansea.com Stadium le 5 septembre.
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