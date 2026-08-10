Trundle est convaincu que de célèbres membres du conseil d’administration peuvent avoir de quoi se réjouir, la légende de Swansea, qui s’exprimait en association avec Eagle Predict, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si un retour dans l’élite était possible pour un club tombé en Championship en 2018 : « Je pense vraiment qu’avec l’arrivée de [Vitor] Matos maintenant, il a été brillant au club. Je pense que c’est la première fois que nous avons une base de supporters qui n’est pas divisée. Même ces dernières années, pour moi, c’était probablement du 50-50 quand je me promenais en ville et que j’entendais les gens parler. Mais avec le coach maintenant, tout le monde est derrière lui.

« Je pense que les recrues que nous faisons, même si ce ne sont probablement pas des noms connus du grand public et que beaucoup de gens dans le football ne les connaîtraient pas, nous avons bien travaillé au fil des années pour dénicher ces joueurs.

« Ce que j’aime dans ce que nous avons fait cette saison, c’est que nous ne sommes pas sortis pour acheter huit ou neuf joueurs afin d’étoffer l’effectif. Nous cherchons à faire venir quelqu’un pour 6 millions de livres sterling, quelqu’un pour 5 millions de livres sterling, ce que nous n’avions pas fait auparavant.

« Donc, espérons que ces gars-là arriveront, auront leur chance et gagneront leur place. Et comme je l’ai déjà dit, avec ces deux places de play-offs qui s’ouvrent aussi, je pense vraiment que ce sera une saison excitante et je pense que nous serons aussi dans le coup. »