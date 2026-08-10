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Luka Modric et Snoop Dogg vont-ils célébrer cela ? La légende de Swansea Lee Trundle explique pourquoi des nominations avisées et un recrutement intelligent peuvent permettre un retour en Premier League
La superstar du rap et le vainqueur du Ballon d’Or sont des investisseurs
Wrexham fait énormément parler depuis que les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac ont bouclé leur spectaculaire rachat du Racecourse Ground en 2021. Une ascension fulgurante l’a mené de la National League jusqu’au Championship.
Swansea a terminé quatre places et sept points derrière Wrexham la saison dernière, les deux équipes manquant les billets pour la loterie des play-offs. Avec deux places supplémentaires à prendre cette saison, alors que le top 8 vise la promotion, des plans ambitieux sont en train d’être élaborés aux deux extrémités du pays de Galles.
La superstar du rap Snoop a assisté à son premier match des Swans en 2025-2026, après être devenu actionnaire minoritaire, tandis que l’icône du Real Madrid Modric, Ballon d’Or, qui a signé un nouveau contrat avec l’AC Milan à 40 ans, est un autre à avoir adhéré à un projet enthousiasmant.
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Swansea peut-il répondre présent pour Modric et Snoop Dogg ?
Trundle est convaincu que de célèbres membres du conseil d’administration peuvent avoir de quoi se réjouir, la figure culte de Swansea, qui s’exprimait en association avec Eagle Predict, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si un retour dans l’élite était possible pour un club tombé en Championship en 2018 : « Je pense vraiment qu’avec l’arrivée de [Vitor] Matos, il a été brillant dans le club. Je pense que c’est la première fois que notre base de supporters n’est pas divisée. Même ces dernières années, pour moi, c’était probablement du 50-50 quand je me baladais en ville et que j’entendais les gens parler. Mais avec le coach actuel, tout le monde est derrière lui.
« Je pense que les recrues que nous faisons, même si ce ne sont probablement pas des noms très connus et que beaucoup de gens dans le football ne les connaîtraient pas, nous avons bien travaillé au fil des années pour dénicher ces joueurs.
« Ce que j’aime dans ce que nous avons fait cette saison, c’est que nous ne sommes pas allés acheter huit ou neuf joueurs pour étoffer l’effectif. Nous cherchons à faire venir quelqu’un pour 6 millions de livres sterling, quelqu’un pour 5 millions de livres sterling, ce que nous n’avions pas fait auparavant.
« Donc, j’espère que ces gars-là vont arriver, décrocher une titularisation et une place. Et comme je l’ai déjà dit, avec ces deux places de play-offs qui s’ouvrent également, je pense vraiment que ce sera une saison excitante et je pense que nous serons aussi dans le coup. »
Le héros culte est enthousiasmé par le potentiel dans le sud du pays de Galles
Trundle a ajouté que Swansea a le potentiel pour rivaliser avec celui de Wrexham, et qu’il s’agit simplement de le révéler : « Oui, et je pense que nous en avons déjà eu un aperçu. Nous sommes montés en Premier League et tout le monde pensait probablement que ce serait un feu de paille d’une saison, mais nous avons réussi à y rester pendant sept ans.
« Et pour un club de la taille de Swansea, y rester et non seulement rivaliser, mais aussi remporter un trophée majeur avec la League Cup, puis se qualifier pour la Ligue Europa et affronter des équipes comme Valence et Naples, c’était surréaliste de voir jusqu’où le club était allé. Nous avons donc déjà goûté à cela ces dernières années, et c’est là que le club veut revenir.
« Avec l’arrivée des propriétaires, pas seulement Snoop Dogg et Modric, mais aussi les autres propriétaires qui sont arrivés, cela a été incroyable et ils veulent eux aussi faire avancer le club. Ils sont impliqués au quotidien.
« Même s’ils ne sont pas ici, ce sera par téléphone et ils communiqueront chaque jour. C’est un groupe qui veut voir le club revenir en Premier League, et c’est ce que les supporters veulent entendre. »
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Calendrier de Swansea 2026-2027 : ouverture de Championship et derby face à Wrexham
Swansea a déjà été éliminé de la Carabao Cup cette saison, une compétition remportée en 2013, après une courte défaite 1-0 au premier tour face au Birmingham de Tom Brady.
Le club espérera lancer sa campagne de Championship par une victoire à l’extérieur à Stoke samedi, tandis que le premier derby de la saison 2026-27 verra Wrexham se rendre au Swansea.com Stadium le 5 septembre.
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