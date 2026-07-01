Luka Modric et Cristiano Ronaldo se situent « au-dessus de l’opinion publique », et Roberto Martinez d’ajouter que « l’âge n’est qu’un chiffre » pour les vétérans portugais et croates

Alors que le Portugal s’apprête à affronter la Croatie à Toronto lors d’un match décisif des seizièmes de finale de la Coupe du monde, tous les regards se tournent naturellement vers deux des plus grands joueurs que le football ait jamais connus. Martínez, qui va croiser Modrić pour la cinquième fois en tant qu’entraîneur, présente un bilan équilibré face à la Croatie : avec le Portugal, une victoire, un nul et une défaite ; avec la Belgique, une victoire et un nul lors de la phase de groupes de la précédente Coupe du monde. Malgré l’affrontement tactique annoncé, le technicien espagnol estime que le maestro croate et son propre capitaine, Ronaldo, appartiennent à une catégorie d’athlètes qui surplombent les critiques ordinaires.

Évaluant leur impact sur la scène internationale, l’Espagnol s’est montré catégorique : « Nous parlons de joueurs qui sont au-dessus de l’opinion publique. Ce sont des icônes mondiales. Leur longévité les rend exceptionnels. Luka Modric, à plus de 40 ans, continue de disputer de nombreux matchs. Il en va de même pour notre capitaine, Cristiano Ronaldo », a-t-il expliqué aux journalistes.