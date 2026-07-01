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Luka Modric et Cristiano Ronaldo se situent « au-dessus de l’opinion publique », et Roberto Martinez d’ajouter que « l’âge n’est qu’un chiffre » pour les vétérans portugais et croates
Des légendes intemporelles du football
Alors que le Portugal s’apprête à affronter la Croatie à Toronto lors d’un match décisif des seizièmes de finale de la Coupe du monde, tous les regards se tournent naturellement vers deux des plus grands joueurs que le football ait jamais connus. Martínez, qui va croiser Modrić pour la cinquième fois en tant qu’entraîneur, présente un bilan équilibré face à la Croatie : avec le Portugal, une victoire, un nul et une défaite ; avec la Belgique, une victoire et un nul lors de la phase de groupes de la précédente Coupe du monde. Malgré l’affrontement tactique annoncé, le technicien espagnol estime que le maestro croate et son propre capitaine, Ronaldo, appartiennent à une catégorie d’athlètes qui surplombent les critiques ordinaires.
Évaluant leur impact sur la scène internationale, l’Espagnol s’est montré catégorique : « Nous parlons de joueurs qui sont au-dessus de l’opinion publique. Ce sont des icônes mondiales. Leur longévité les rend exceptionnels. Luka Modric, à plus de 40 ans, continue de disputer de nombreux matchs. Il en va de même pour notre capitaine, Cristiano Ronaldo », a-t-il expliqué aux journalistes.
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Sur le terrain, l’âge n’est qu’un simple chiffre pour l’élite.
Malgré les débats persistants sur leur âge et la durée de leur carrière au plus haut niveau, Martinez considère leur présence dans le vestiaire comme inestimable. Ce duo de vétérans possède un palmarès légendaire : il a évolué ensemble au Real Madrid de 2012 à 2018, décrochant notamment un titre de champion d’Espagne et quatre Ligue des champions. Aujourd’hui, alors que Ronaldo dispute sa sixième Coupe du monde – un record – et que Modric en est à sa cinquième, leur force mentale se révèle souvent décisive dans les matchs à élimination directe, quand les exigences tactiques atteignent leur paroxysme.
Martínez a salué l’influence du duo, déclarant : « L’âge n’est qu’un chiffre. Ce qui compte, c’est ce qu’ils font et l’exemple qu’ils donnent dans le vestiaire. Modrić est un modèle pour des millions de sportifs et pour les nouvelles générations de footballeurs. » Les deux joueurs restent au cœur des espoirs de leurs nations respectives de se qualifier pour les phases finales du tournoi en Amérique du Nord.
Affronter les éléments à Toronto
La rencontre à venir s’annonce éprouvante sur le plan physique pour les deux équipes, des températures élevées étant prévues au Canada. Toutefois, Martinez a relativisé l’idée d’un avantage climatique pour son équipe, rappelant que ses joueurs s’étaient préparés dans des conditions similaires lors de leur stage à Palm Beach.
« En Coupe du monde, il n’y a pas d’avantages », a-t-il affirmé. « Nous nous sommes préparés à Palm Beach dans une forte humidité ; ici, il fera très chaud mais moins humide. La Coupe du monde est exigeante et l’équipe est prête. Le 1er juillet, nous devrons être prêts à tout. Nous connaissons bien la Croatie, qui connaît aussi nos points forts ; ce sera un match très disputé, d’autant plus qu’il s’agit d’une rencontre à élimination directe en Coupe du monde. »
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Une bataille tactique pour la possession du ballon
Au-delà du talent individuel de leurs capitaines expérimentés, la rencontre s’annonce comme une guerre d’usure technique. Cette confrontation revêt également une importance historique considérable : la Croatie a pris goût à la gloire en Coupe du monde après avoir atteint la finale en 2018 puis terminé troisième en 2022. De son côté, le Portugal vise un exploit historique, probablement ultime occasion de Ronaldo de briller en Coupe du monde, avec l’ambition de faire mieux que les demi-finales de 1966 et 2006. Réputées pour leur maîtrise technique et leur volonté de dicter le rythme par la possession, les deux formations livreront un duel stratégique au milieu de terrain.
S’appuyant sur son expérience d’ancien analyste tactique, Martinez a identifié la lutte pour le contrôle du ballon comme le facteur déterminant. « La clé sera d’essayer d’amener le match là où nous le voulons. Les deux équipes aiment et ont besoin du ballon pour attaquer et défendre. La clé sera de contrôler cet aspect. Nous nous sommes déjà affrontés en Ligue des Nations, il n’y a donc pas de secrets », a-t-il conclu.