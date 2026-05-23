Luka Modric entretient le suspense concernant son avenir à l’AC Milan, alors que le maestro de 40 ans vise encore de nouveaux trophées

Son contrat au San Siro arrivant à échéance en fin de saison – même s’il dispose d’une option de prolongation d’un an –, les spéculations sur la prochaine destination de Modric s’intensifient. Arrivé libre à Milan durant l’été 2025 après avoir mis un terme à son extraordinaire carrière au Real Madrid, le Croate demeure une force de la nature sur le terrain. À son âge, nombre de joueurs envisageraient la retraite, mais il garde toutes ses options ouvertes, qu’il s’agisse de prolonger son aventure en Lombardie ou de relever un nouveau défi.

Interrogé par Sportmediaset au sujet de ses projets pour la saison prochaine, le milieu de terrain est resté professionnel tout en laissant transparaître son attachement au club. « Je suis très heureux à Milan, mais l’essentiel pour l’instant, c’est le match contre Cagliari dimanche et la qualification pour la Ligue des champions. Pour le reste, on verra. J’ai de bonnes relations avec le club, la direction et l’entraîneur », a-t-il expliqué.