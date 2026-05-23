Getty Images Sport
Traduit par
Luka Modric entretient le suspense concernant son avenir à l’AC Milan, alors que le maestro de 40 ans vise encore de nouveaux trophées
L'avenir de l'AC Milan
Son contrat au San Siro arrivant à échéance en fin de saison – même s’il dispose d’une option de prolongation d’un an –, les spéculations sur la prochaine destination de Modric s’intensifient. Arrivé libre à Milan durant l’été 2025 après avoir mis un terme à son extraordinaire carrière au Real Madrid, le Croate demeure une force de la nature sur le terrain. À son âge, nombre de joueurs envisageraient la retraite, mais il garde toutes ses options ouvertes, qu’il s’agisse de prolonger son aventure en Lombardie ou de relever un nouveau défi.
Interrogé par Sportmediaset au sujet de ses projets pour la saison prochaine, le milieu de terrain est resté professionnel tout en laissant transparaître son attachement au club. « Je suis très heureux à Milan, mais l’essentiel pour l’instant, c’est le match contre Cagliari dimanche et la qualification pour la Ligue des champions. Pour le reste, on verra. J’ai de bonnes relations avec le club, la direction et l’entraîneur », a-t-il expliqué.
- Getty Images Sport
En quête de trophées à San Siro
Malgré une carrière légendaire – ponctuée de quatre titres de champion d’Espagne et de six Ligue des champions, entre autres distinctions – Luka Modric refuse de simplement terminer sa carrière sur une note d’accomplissement. Installé en Italie avec l’ambition d’enrichir un palmarès déjà étoffé, le milieu de terrain croate affirme son désir de soulever un trophée majeur avec les Rossoneri avant de quitter le club.
« Quand j’ai choisi Milan, c’était pour aider l’équipe et essayer de gagner. Cette année, ça n’a pas été le cas, mais il est clair que j’aimerais remporter un trophée avec Milan. Je le répète : pour l’instant, cependant, je ne pense qu’au match de dimanche », a ajouté Modric. Le Croate a également salué sa vie en Italie, qualifiant Milan de « ville spectaculaire » et louant le mode de vie ainsi que la gastronomie locale.
De retour sur la pelouse avec un masque facial, il affronte Cagliari.
Modric devrait faire son retour sur les terrains avec l’AC Milan ce week-end, après une brève absence. Le milieu de terrain chevronné se remet d’une fracture de la pommette, blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale et qui l’obligera à porter un casque de protection lors de ses prochaines sorties.
Concernant son état de forme et son nouvel équipement, le milieu de terrain a déclaré : « Je me sens bien et je continue de progresser physiquement. J’ai repris l’entraînement avec le groupe et je m’habitue déjà au masque. Je suis prêt à revenir, j’ai vraiment envie de rejouer. C’est dur d’être sur le banc, on ne peut pas aider ses coéquipiers, comme contre Gênes. Bien sûr, c’est Allegri qui décidera, mais je suis disponible. »
Bien qu’on le compare à un super-héros à cause de son masque, il garde les pieds sur terre : « Non, je me sens comme une personne normale. Je le porte pour me protéger, sur recommandation des médecins, je ne me sens pas comme un super-héros ! »
- Getty Images Sport
Le secret d’une carrière qui dure jusqu’à 40 ans
À 40 ans, Luka Modric reste en pleine forme et ne montre pas de baisse significative de ses capacités physiques. Il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives. Alors que certains ont comparé son retour masqué à celui d’un super-héros, l’ancien vainqueur du Ballon d’Or attribue plutôt sa longévité au plus haut niveau à une rigueur de tous les instants plutôt qu’à des pouvoirs surnaturels.
Interrogé sur les ressorts de sa longévité, il a confié : « Il y a de nombreux facteurs, comme bien dormir, bien s'entraîner, faire attention à tout, mais le plus important, c'est ma passion et mon amour pour le football. »