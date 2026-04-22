Selon l’insider d’ESPN Shams Charania, tout retour de la superstar slovène avant la fin de la série contre Houston est désormais exclu, y compris du côté des Lakers. Le meilleur marqueur de la saison régulière (33,5 points par match) reste donc indisponible « pour une durée indéterminée ».
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Luka Doncic suscite des inquiétudes : mauvaises nouvelles pour les Lakers de Los Angeles
Luka Doncic a subi une lésion musculaire de grade 2 à l’arrière de la cuisse début avril, lors du choc de la Conférence Ouest contre les Oklahoma City Thunder. Malgré un retard considérable au score et des signes évidents de gêne, l’entraîneur-chef JJ Redick a maintenu son star sur le parquet, une décision aux conséquences fâcheuses.
Le meneur s’est alors envolé vers l’Espagne pour y recevoir un traitement spécifique par injections dans le muscle concerné. De retour à Los Angeles il y a seulement quelques jours, il a assisté à la victoire des Lakers, emmenés par LeBron James ainsi que par les tireurs Marcus Smart et Luke Kennard, qui ont pris les devants 2-0 face aux Rockets.
« C’est bien qu’il soit de retour. Il a pris quelques rebonds pour les gars et fait quelques passes lors d’exercices de tir », avait déclaré Redick avant le match 2 contre les Rockets à propos du retour de Doncic. « C’est bien que l’équipe soit à nouveau au complet. »
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Selon les observateurs, Austin Reaves continue de progresser au sein des Lakers.
Alors que Doncic n’est pas encore prêt à reprendre la compétition, Austin Reaves, également blessé, réalise d’importants progrès selon ESPN. Touché peu après la blessure de Doncic, le joueur souffre depuis plusieurs semaines d’une élongation des muscles abdominaux latéraux. Selon ESPN, il a déjà repris les exercices en un contre un à l’entraînement et s’apprête désormais à passer aux séances en trois contre trois, puis en cinq contre cinq.
Lorsque les deux hommes sont sur le parquet, ils constituent les deux principaux moteurs de l’attaque des Lakers. C’est aussi pour cette raison que certains experts estimaient que la franchise californienne n’avait aucune chance au premier tour face aux Rockets. Pourtant, les « Purple and Gold » ont fait taire les critiques et se rendent désormais au Texas avec une avance de 2-0.
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Les Lakers peuvent s’appuyer sur la série historique de LeBron en playoffs.
D’ailleurs, en 32 occasions similaires en playoffs, LeBron James n’a jamais laissé filer une telle avance au cours de sa carrière. Privé de Doncic et de Reaves, le « King » a assumé le rôle de meneur de jeu lors du match 2, compilant 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Bien soutenu par Marcus Smart et Luke Kennard, il a fait pleuvoir les tirs primés. Smart a réussi cinq tirs à trois points pour terminer à 25 points, tandis que Kennard en ajoutait 23, dont trois paniers derrière l’arc sur six tentatives (8/13 aux tirs).
Lors du match 1, les Lakers avaient déjà profité de l’absence de dernière minute de la superstar des Rockets, Kevin Durant. Lors du match 2 mardi, ils ont de nouveau tiré parti d’une seconde mi-temps catastrophique du « Slim Reaper ». Si Durant a d’abord été le fer de lance de Houston (20 points à 6/7 aux tirs), il s’est éteint après la pause (5 points) et a commis pas moins de neuf pertes de balle, dont cinq après la mi-temps.
La série s’est désormais déplacée à Houston pour les deux prochaines rencontres ; dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers pourront se procurer leur première balle de match.
Playoffs NBA 2026 : affiches et scores du 1^(er) tour
Conférence Affrontement Classement Conférence Ouest Thunder (1) - Suns (8) 1-0 Conférence Ouest Lakers (4) – Rockets (5) 2-0 Ouest Nuggets (3) - Timberwolves (6) 1-1 Ouest Spurs (2) – Trail Blazers (7) 1-1 Est Pistons (1) - Magic (8) 0-1 Est Cavaliers (4) – Raptors (5) 2-0 Est Knicks (3) - Hawks (6) 1-1 Est Celtics (2) – Sixers (7) 1-1