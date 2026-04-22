Luka Doncic suscite des inquiétudes : mauvaises nouvelles pour les Lakers de Los Angeles

Luka Doncic a subi une lésion musculaire de grade 2 à l’arrière de la cuisse début avril, lors du choc de la Conférence Ouest contre les Oklahoma City Thunder. Malgré un retard considérable au score et des signes évidents de gêne, l’entraîneur-chef JJ Redick a maintenu son star sur le parquet, une décision aux conséquences fâcheuses.

Le meneur s’est alors envolé vers l’Espagne pour y recevoir un traitement spécifique par injections dans le muscle concerné. De retour à Los Angeles il y a seulement quelques jours, il a assisté à la victoire des Lakers, emmenés par LeBron James ainsi que par les tireurs Marcus Smart et Luke Kennard, qui ont pris les devants 2-0 face aux Rockets.

« C’est bien qu’il soit de retour. Il a pris quelques rebonds pour les gars et fait quelques passes lors d’exercices de tir », avait déclaré Redick avant le match 2 contre les Rockets à propos du retour de Doncic. « C’est bien que l’équipe soit à nouveau au complet. »