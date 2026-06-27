Le parcours professionnel de Darwin Núñez a également retenu l’attention de Suárez, après le départ de l’attaquant de Liverpool pour rejoindre Al-Hilal, club de la Ligue professionnelle saoudienne. Le jeune avant-centre uruguayen, souvent critiqué pour son manque de régularité et son efficacité devant le but, a poussé son illustre prédécesseur en sélection à réagir à son transfert à coups de millions et à lui prodiguer des conseils psychologiques essentiels.

Suárez a ajouté : « Et puis il y a Darwin. La première chose qu’il doit faire, c’est changer de mentalité, se renforcer mentalement, car pour moi, il possède des qualités spectaculaires. Il est conscient de la décision qu’il a prise en quittant Liverpool, mais je le vois comme un joueur capable de se remettre pleinement sur pied.

« S’il atteint son meilleur niveau, c’est un attaquant que j’adore. Il est rapide, il est fort, il a de la puissance… Il y a des aspects de son jeu qu’il peut encore corriger, car il est jeune et a encore une marge de progression. »