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Luis Suárez « préfère » Harry Kane à Erling Haaland, estime l’ancienne star du FC Barcelone, qui juge que l’attaquant anglais « comprend le jeu différemment »
Suarez passe en revue les attaquants d'élite
Dans une interview accordée au journal espagnol Mundo Deportivo, Suárez a livré son analyse d’expert sur les meilleurs buteurs du football moderne. L’attaquant emblématique a comparé l’efficacité clinique de Haaland aux qualités globales de Kane. Suárez a finalement plaidé en faveur de l’approche multidimensionnelle du jeu adoptée par le capitaine anglais, soulignant sa capacité unique à améliorer la performance collective de ses coéquipiers grâce à une perception spatiale exceptionnelle.
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Kane se distingue par son intelligence hors du commun
Interrogé sur ses numéros 9 contemporains préférés, Suarez a souligné les différences fondamentales entre les finisseurs les plus redoutables au monde.
Suárez a déclaré : « J’en ai deux ou trois. Haaland est un numéro 9 redoutable dans la surface, même si l’équipe doit s’adapter à son jeu. Je préfère Harry Kane. Il s’intègre beaucoup mieux au reste de l’équipe. Il effectue des déplacements en anticipant le contre-mouvement d’un coéquipier, il appréhende le jeu différemment. J’adore ce genre de détails. »
Núñez obtient le soutien nécessaire pour son retour au plus haut niveau.
Le parcours professionnel de Darwin Núñez a également retenu l’attention de Suárez, après le départ de l’attaquant de Liverpool pour rejoindre Al-Hilal, club de la Ligue professionnelle saoudienne. Le jeune avant-centre uruguayen, souvent critiqué pour son manque de régularité et son efficacité devant le but, a poussé son illustre prédécesseur en sélection à réagir à son transfert à coups de millions et à lui prodiguer des conseils psychologiques essentiels.
Suárez a ajouté : « Et puis il y a Darwin. La première chose qu’il doit faire, c’est changer de mentalité, se renforcer mentalement, car pour moi, il possède des qualités spectaculaires. Il est conscient de la décision qu’il a prise en quittant Liverpool, mais je le vois comme un joueur capable de se remettre pleinement sur pied.
« S’il atteint son meilleur niveau, c’est un attaquant que j’adore. Il est rapide, il est fort, il a de la puissance… Il y a des aspects de son jeu qu’il peut encore corriger, car il est jeune et a encore une marge de progression. »
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Les épreuves de la Coupe du monde nous attendent
Kane et Haaland demeurent au cœur des trajectoires opposées de leurs sélections nationales en Coupe du monde, après des saisons domestiques éclatantes. Kane entend capitaliser sur son doublé face à la Croatie, alors que l’Angleterre défiera le Panama samedi soir ; l’attaquant est désormais en passe de pulvériser à lui seul le record historique de Gary Lineker.
De son côté, après avoir été préservé face à la France, Haaland se prépare pour un seizième de finale éprouvant contre la Côte d’Ivoire, lui qui a guidé la Norvège jusqu’à la qualification en phase de groupes.